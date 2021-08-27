«Дом связи» из фильма «Мимино» снесли: что построят на его месте

Год назад был одобрен архитектурный вариант в медном исполнении

Легендарное здание «Дома связи» снесли. Оно находилось в начале Нового Арбата. Последние годы фасад здания использовали как огромный рекламный щит. Долгое время там был баннер с георгиевской лентой и поздравлением с Днем Победы. Сейчас дом полностью снесли и готовят к перестройке под новый апарт-отель.

- Проект довольно давний - идея реконструкции здания. Мы наблюдаем его уже несколько лет, здесь было огромное количество вариантов, потому что это знаковое место, - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Год назад был одобрен архитектурный вариант в медном исполнении.

Ждали телефонную связь всю ночь

Москвичи пока не могут привыкнуть к новому виду, который открылся из-за строительных работ – «Дома связи» просто нет.

- Не готова была увидеть дыру в пространстве, где еще совсем недавно стоял «Дом связи». Это самый молодой из троицы домов, в которых во времена моей юности мы проводили немало часов в ожидании телефонной связи. Они работали круглосуточно, и в одном из них однажды я просидела всю ночь, - вспоминает москвичка Ирина Артур.

Здание строилось для автоматической телефонной станции и крупного отделения связи. Оно являлось частью проекта Нового Арбата - в то время проспекта Калинина. Первоначально в семиэтажном здании размещались АТС, почта, телеграф, пункт междугородней телефонной связи и телефонная справочная служба 09.

- С архитектурной точки зрения у этого здания, выстроенного из типовых сборных бетонных элементов была не только функциональная нагрузка, но и архитектурная задача – «связать» комплекс высотных жилых и административных зданий с существовавшей окружающей застройкой и сделать «ширму» с оставшимися невыразительными торцами дореволюционных зданий в Мерзляковском переулке и Поварской улицей, - рассказал Денис Ромодин, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

«Дом связи» из фильма «Мимино» снесли

Несмотря, на то, что здание было выстроено с использованием типового каркаса и типовых навесных панелей, архитекторам с помощью большого остекления и оригинальных солнцерезов, а также каменной облицовки первых двух этажей удалось сделать довольно небанальное для своего времени здание, которое стало неотъемлемой частью нового проспекта и постоянно попадало в объектив фото- и кинокамер, а также открыточных видов проспекта.

- Современные и просторные интерьеры тоже были облюбованы кинематографом. Здание можно увидеть в фильмах «Мимино», «Будьте моим мужем». А для посетителей этого узла связи в 1960-70-х годах запомнился видеотелефон. Правда, с 1990-х годов на первых этажах поселились турагентства и оба яруса внешне тоже были перестроены, - рассказывает Денис Ромодин.

Гостиница из меди и стекла

Фактически вместо «Дома связи» построят новое здание. Фасады будут стеклянными, их покроют каркасом из металлических конструкций – на вид это будет диагональный геометрический рисунок. Фасад будет выполнен в медном цвете. Инвесторы планируют вложить около 2 млрд рублей.

- Главной эстетической тенденцией заказчика было создание чего-то кристаллического, космического, - рассказал Владимир Плоткин, главный архитектор ТПО «Резерв».

Свое решение предлагала архитектурная мастерская UM Architects. В компании рассказали, что изначально планировался административно-деловой центр с гостиницей, магазинами и офисами. «Упаковать» здание хотели в прозрачную «обертку», используя много стекла и светлоголубые мозаичные вкрапления на станах.

Позже проектом занялась компания «Резерв», которая оценила расположение объекта - вылетная столичная магистраль с видом на Кремль с одной стороны и на деловой центр «Москва Сити» с другой стороны. Так появилась идея с диагонально-перекрестным фасадом и с подвесным торцом.

Согласно концепции проекта, это будет гостиница ориентировочно на 250 номеров. Так как локация довольно туристическая, то первый этаж отдадут под коммерческие площади – здесь разместят кафе и магазины, на втором создадут деловые зоны – бизнес-залы и площадки для конференций. Номерной фонд гостиницы будет размещен с третьего по девятый этаж, а на десятом этаже – панорамный ресторан с видами на Кремль, Новый Арбат и Храм Христа Спасителя. В подземной части будет предусмотрен паркинг, так припарковаться на Новом Арбате практически негде.

Реализовать проект планируют в 2023 году. Новая гостиница войдет в Cosmos Hotel Group, которая управляет 21 гостиницей с общим номерным фондом 7000 номеров. Совсем недавно компания подписала договор управления гостиничным комплексом, расположенным на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» (отель уровня 4*, гостевые дома, крытый ледовый дворец и физкультурный центр с бассейном), который откроется в 2022 году.

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