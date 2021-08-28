Погода в Москве на 1 сентября 2021: День знаний пройдет под зонтами

1 сентября пройдет дождь. Фото: Мария СОЛЕЕВА

Новый учебный год по традиции стартует в Москве 1 сентября. У многих, кстати, День знаний ассоциируется с довольно сырой погодой. Как отмечают синоптики, так оно и было, например, с начала прошлого десятилетия - первые сентября 2011-2016 годов получались прохладными, с осадками даже. В 2012-м и 2013-м температура поднималась лишь до отметки +14.

Зато затем четыре года подряд все было отлично - солнце и от 22 до 25 градусов тепла.

Нынешний День знаний 2021, по словам специалистов, тоже порадует теплом.

- Большую часть 1 сентября наша столица проведет в теплом секторе циклона, а дневной максимум достигнет +23…+25°, что на 5-6 градусов выше климатической нормы, - рассказал kp.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - При этом не забывайте зонты - местами могут идти короткие дожди.

Правда, вечером того же дня начнется похолодание.

- Столицу пересечет холодный атмосферный фронт, - продолжает Леус. - Днем 2 сентября ожидается всего +16...+18 градусов, и еще на градус-другой похолодает 3 сентября. Да и в целом, первая неделя сентября ожидается холоднее климатической нормы.