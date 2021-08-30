Москву заполонили испанские слизни - омерзительные до предела и ненасытные как слоны

Этим летом рыжие слизни были замечены в разных округах Москвы, в том числе центральном Фото: Павел КЛОКОВ

Пользователи соцсетей активно обсуждают очередных врагов, напавших на зелёные территории столицы. И на сей раз это рыжие испанские слизни. Здоровенные до невозможности. Омерзительные до предела. И ненасытные как слоны.

Какой-то остряк даже сравнил их с собачьими экскрементами. Видимо, начитавшись отзывов о скульптуре Урса Фишера «Большая глина №4».

Некоторые напомнили, что этих тварей ни в коем случае нельзя трогать руками - они могут заразить человека бычьим цепнем.

Рыжие существа пугают детей и женщин, а также уничтожают растительность

А кто-то вспомнил лето (года три или четыре назад), когда в Подмосковье расплодились виноградные улитки:

- Это был бесплатный деликатес. В интернете полно рецептов их приготовления. В том числе, как во Франции, по-бургундски.

Этим летом рыжие слизни были замечены в разных округах Москвы, в том числе центральном. Чаще всего, это небольшие клумбы во дворах. Моллюски поедают растительность очень активно.

Председатель Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с корреспондентом «КП» сравнил испанских слизней с «ползающим борщевиком». И подтвердил, убирать их голыми руками - без перчаток - нельзя. Лучше позвонить в управляющую компанию (или в управу) и доверить это дело дворникам.

Кроме этого, нужно следить, чтобы ваши собаки во время прогулки также не касались оранжевых слизняков. Иначе - инфекция.

Москву заполонили испанские слизни Фото: Павел КЛОКОВ

В столице эти существа чаще всего появляются вместе с привозными фруктами. Потому и точки дислокации такие странные - не глубокий лес где-нибудь за МКАДом, а в самом центре столицы (неподалеку от продуктовых магазинов).

Экосистеме появление таких «чужаков» пользу тоже не приносит. Заморские слизни вытесняют наших, отечественных - а без них у птиц становится меньше еды. Есть оранжевых моллюсков пернатые отказываются.

Накануне испанские слизни были замечены в Сокольниках, Измайлове, Вешняках и других районах столицы.