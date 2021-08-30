Собянин снизил стоимость проезда в общественном транспорте для жителей Троицкого округа на 30%

Власти города пришли к выводу, что разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября отменят оплату проезда на основе тарифных зон в наземном транспорте Троицкого административного округа. Пассажиры смогут покупать обычные автобусные билеты. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

- За разовую поездку приходилось платить 60 рублей, а не 42 рубля. Стоимость проездного билета "ТАТ на 30 дней" составляла 2070 рублей (вместо 1240 рублей), - сообщил мэр города.

Так было после того, как новые территории Москвы были включены в "тарифную зону Б". То есть при выезде из Троицкого административного округа на территорию других округов Москвы за одну поездку нужно было платить 60 рублей, при этом внутри самой зоны стоимость проезда была 42 рубля.

С 1 сентября отменят оплату проезда на основе тарифных зон в наземном транспорте Троицкого административного округа

Власти города пришли к выводу, что разделение на тарифные зоны приносит больше вреда, чем пользы. У пассажиров возникали конфликты с контролерами, так как многим было непонятно, почему приходится переплачивать на длинных маршрутах. Оплата проезда с учетом тарифных зон приводила к тому, что людям было проще пользоваться личными автомобилями, чем вникать в сложную систему тарифов.

Теперь же поездки станут выгодными для всех. Этими маршрутами ежедневно пользуются около 70 тысяч пассажиров. Для тех, кто часто пользуется транспортом, экономия составит более 800 рублей в месяц или до 10 тысяч рублей в год.

Для удобства жителей в ТиНАО за последние четыре года были построены станции метро на Сокольнической и Калининско-Солнцевской линиях. Как показывает статистика каждый день их используют более 90 тысяч человек. И развитие транспорта в Новой Москве продолжается - в настоящее время ведется строительство Троицкой линии и двух станций на Калининско-Солнцевской линии ("Пыхтино" и "Внуково").