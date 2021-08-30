В центре Москвы ребенку разбили нос и сломали ногу электросамокатом

В обстоятельствах аварии разбирается полиция Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария случилась 29 августа в районе Хамовники. Скорая госпитализировала четырехлетнего мальчика около шести часов вечера. Он гулял с родителями, когда его сбила женщина, которая ехала по тротуару на электросамокате.

— Сотрудники скорой помощи передали информацию в полицию. У ребенка перелом костей правой голени, перелом носа, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

Полиция ведет проверку инцидента. По какой статье наказывать водительницу самоката и наказывать ли вообще — до конца неясно. Из-за того, что электросамокаты и прочие современные средства передвижения никак не упоминаются в законе, призвать к ответу их обладателей сложно. В разных городах России складывается своя практика на этот счет. Где-то выписывают административный протокол за нарушения ПДД, где-то дела разбирает суд.

По данным ГИБДД Москвы, на прошлой неделе в столице зарегистрировали девять аварий с самокатом. В восьми случаях транспорт был оборудован электродвигателем.

Первые законодательные ограничения на региональном уровне начали действовать в Москве минувшим летом. Электросамокатам запретили разгоняться сильнее 25 км/час. Однако это касается шерингового транспорта, а не личных средств мобильности. Также за соблюдением правил самокатчиками поставили следить ГИБДД — ранее за дорожной полицией такая обязанность не была закреплена.

Сейчас в Москве несовершеннолетним запрещено брать электросамокаты в аренду. В городе есть зоны, где шеринговые машины автоматически ограничивают скорость до 15 км/час. Например, на территориях парков. Есть места, где движок и вовсе отключается — «Зарядье».

Остановить самокатный беспредел призваны федеральные нормы закона, которые сейчас прорабатывают, но пока нет даже проекта.