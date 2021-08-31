Новые спортивные площадки столицы: Аква-курорт в Новой Москве и горнолыжный кластер на Воробьёвых горах

В спортивно-событийном кластере «Прокшино» в Новой Москве инвестор проекта, группа компаний «А101» создает современный аквакурорт. Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «А101»

Для любителей спорта в столице скоро откроются новые места, где будет все - тренировки, соревнования, отдых и развлечения.

- Один из крупнейших спортивных кластеров города появится в Мневниковской пойме, - сказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - В нем разместятся две крупные арены - стадион для занятий регби и многофункциональный спортивный центр, а также центр водных видов спорта с глубоководным бассейном, центр керлинга, ледовая арена и другие площадки. А в крупнейшем в Европе центре самбо и бокса в «Лужниках» почти готовы несущие конструкции, уже приступаем к монтажу инженерных систем. Недавно начали установку стеклопакетов витражей тренировочного зала самбо.

По его словам, до конца 2022 года в столице построят 73 спортивных сооружения. Из них 45 - за счет городской Адресной инвестиционной программы, а 28 - силами частных инвесторов.

В Стройкомплексе столицы рассказали, что еще появится в ближайшие два - три года.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «А101»

ГОНИ ВОЛНУ

В спортивно-событийном кластере «Прокшино» в Новой Москве инвестор проекта, группа компаний «А101» создает современный аквакурорт. Это будет всесезонный аквапарк, в котором разместят несколько крытых и один открытый круглогодичный бассейн с водными аттракционами для посетителей всех возрастов, гидромассажем и искусственными водопадами. Поскольку аквакурорт разместится рядом с горнолыжным склоном, часть водяных горок поставят на склон. Летом по ним можно будет скатиться с горы прямо в воду открытого бассейна.

Для экстремалов откроют профессиональный дайвинг-центр с глубиной бассейна до 25 метров, а также серфинг-центр с двумя флоу-райдерами (устройствами с искусственной волной. - Прим.).

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «А101»

Когда откроют: ориентировочно к 2024 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой ГК «А101»

СКЕЙТ-ПАРК НА РЕЧНЫХ БЕРЕГАХ

На северо-востоке столицы в пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательная зона для поклонников экстремального спорта. Рядом со стадионом «Отрада» отрезок от улицы Мусоргского до проезда Дежнева займет скейт-парк. На площади 1,6 тысячи квадратных метров на двух отдельных участках смогут одновременно кататься как новички, так и профессионалы. В «Стрит-зоне» для начинающих создадут имитацию уличных препятствий - перила для отработки скольжения по граням и грайндбокс для скольжения по плоскостям. Опытные спортсмены будут отрабатывать свои трюки в зоне «Скейт-плаза». В ней построят волнообразные чаши для амплитудных тренировок, разгонные горки и фанбокс для отработки вращений, пролетов, скольжений, балансирования на двух колесах. По периметру площадки поставят скамейки, рядом - парковочные места для самокатов.

В спорткластер входят также футбольное поле с подогревом, хоккейная коробка, четыре профессиональных теннисных корта, площадки для воркаута, игры в стритбол и пинг-понг. Здесь построят и два памп-трека с трассами длиной 180 и 47 метров для катания на велосипедах, скейтборде, самокате или роликах.

Когда откроют: в 2021 - 2022 годах.

На северо-востоке столицы в пойме реки Чермянки появится спортивно-развлекательная зона для поклонников экстремального спорта. Фото: mos.ru

ЛЫЖНЮ!

Воробьевы горы скоро вновь станут Меккой для любителей популярных зимних видов спорта. Здесь откроется настоящий горнолыжный курорт. «Спортивный кластер создается по мировым стандартам, чтобы там можно было проводить международные соревнования, - сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Часть сооружений возводит инвестор. За счет городского бюджета строятся три горнолыжные трассы длиной 250, 170 и 325 метров, лыжный трамплин К-40 и инфраструктура».

Воробьевы горы скоро вновь станут Меккой для любителей популярных зимних видов спорта. Фото: stroi.mos.ru

По проекту еще появятся сноуборд и экстрим-парки, ролледром, санная трасса, трамплины для прыжков на лыжах К-75 и К-20, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air. Кроме того, протянут бугельную канатную дорогу. Ее длина по склону - около 130 метров. За час по ней смогут проехать 900 человек. В кластере разместят сервисный центр уличных видов спорта, веревочный парк, двухуровневый судейский домик, станцию для создания искусственного снега, а также систему освещения трасс.

Здесь откроется настоящий горнолыжный курорт. Фото: stroi.mos.ru

Когда откроют: в начале 2022 года.

Спортивный кластер создается по мировым стандартам, чтобы там можно было проводить международные соревнования. Фото: srkvg.ru

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ

Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» рассчитан на круглогодичные тренировки и чемпионаты. Корпуса высотой в 7 этажей разместят под одной крышей и объединят общим фасадом. При этом они будут работать независимо друг от друга - с отдельными входами, парковками и т. д. На площади 45 тысяч «квадратов» - спортивные залы, тренажёры, бассейн, сауна и хаммам, медико-восстановительный центр для спортсменов, витражное остекление, подземная парковка на 112 машиномест.

Международный центр самбо и бокса в «Лужниках» рассчитан на круглогодичные тренировки и чемпионаты. Фото: stroi.mos.ru

Фишка здания - наклонный зеркальный потолок с оптическим эффектом. Такая конструкция позволит наблюдать за спортивными соревнованиями даже с улицы. По своему наполнению у спортивного комплекса нет аналогов в мире. Здание полностью отвечает требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо - для проведения соревнований мирового уровня.

Когда откроют: до конца 2021 года.

Здание полностью отвечает требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу и самбо - для проведения соревнований мирового уровня. Фото: stroi.mos.ru

«ОЛИМПИЙСКИЙ» И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ ЦСКА ПЕРЕСТРОЯТ

Два известных спорткомплекса Москвы полностью изменятся и при этом останутся на своих привычных местах.

1. «Олимпийский» превратится в спортивно-развлекательный кластер мирового уровня для тренировок, чемпионатов, соревнований, концертов и семейного отдыха.

«Олимпийский» превратится в спортивно-развлекательный кластер мирового уровня для тренировок, чемпионатов, соревнований, концертов и семейного отдыха. Фото: www.olimpik.ru

«Обновлённый «Олимпийский», как и раньше, будет состоять из трёх зданий, которые объединят стилобатом и переходами, - рассказали в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь», инвестора проекта. - Среди новшеств - уникальная крытая беговая дорожка длиной 1 километр с видом на Москву. Маршрут в форме восьмерки свяжет два корпуса. А на крыше комплекса откроется прогулочная зона – Олимпийский бульвар, вдоль которого 38 панорамных ресторанов будут совершать полный круг за один час».

Для посетителей выбор огромный:

- залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии;

- бассейны;

- ледовая арена для занятий хоккеем и фигурным катанием;

- теннисные корты;

- площадки для занятий более чем 25 видами спорта - единоборствами, теннисом, сквошем и др.;

- центр водных видов спорта с тренировочным, плавательным и прыжковым бассейнами, трибунами на 4 тысячи зрителей;

- дайвинг-центр глубиной 30 метров с морской флорой и фауной для сертифицированного обучения погружению;

- центр урбанистической культуры с площадками для занятий стритболом, панна-футболом, стритлифтингом, стритдансом, фристайлом и стрит-артом;

- многофункциональный концертный зал-трансформер для музыкальных и спортивных шоу с участием мировых звезд;

- под куполом арены - кинокластер с 16 залами, а также зал артхаусного кино, зал IMAX-формата и отдельный зал для кинопремьер;

- два высокотехнологичных эскалатора длиной 75 метров с панорамным остеклением для прохода в концертный зал и кинозалы;

- пространства для выставок и конференций, VR-центр и электронная библиотека;

- семейный досуговый центр;

- современный термальный комплекс;

- центр водных развлечений для взрослых и детей, где можно заниматься вейк-бордингом, серфингом, пляжным волейболом, футболом, теннисом и фрисби;

- зоны фуд-корта и фудмаркета;

- подземная и наземная парковка всего на 2,5 тысячи мест.

Когда откроют: в 2024 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «НК «Роснефть»

2. Ледовый дворец ЦСКА на Ленинградском проспекте напомнит гигантский сверкающий кристалл. Здесь смогут проводить тренировки, соревнования, в том числе международного уровня, включая чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию.

Главная арена-трансформер с полным обзором из любой точки зала вместит не менее 10 тысяч зрителей. На ней можно будет посмотреть баскетбольные, волейбольные, гандбольные матчи, теннисные турниры и другие спортивные соревнования, концерты и шоу.

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «НК «Роснефть»

В здании также разместятся:

- музей спортивной славы хоккейной команды ЦСКА (с отдельным входом для посещения в неигровые дни);

- отдельные зоны для команды ЦСКА и гостевых хоккейных команд КХЛ, с раздевалками, душевыми, залом для разминки, комнатами отдыха, медицинским кабинетом, отдельными игровым и многофункциональным спортзалами;

- тренировочная база хоккейного клуба ЦСКА с двумя катками и ареной на 2 500 зрителей;

- знаменитая спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА;

- буфеты, спорт-бар и ресторан на уровне основной арены;

Фото: Предоставлено пресс-службой ПАО «НК «Роснефть»

- медпункты;

- детская игровая зона с комнатами матери и ребёнка;

- торговые киоски с сувенирами;

- подземная и надземная парковка.

Вокруг ледового дворца - зеленая зона отдыха с фонтаном и вечерней подсветкой, детские площадки, пешеходные дорожки, аллея спортивной славы.

Рядом построят универсальный спортивный комплекс. В нем - два бассейна, зал спортивной гимнастики, акробатически-батутный зал, шесть залов спортивных единоборств.

Когда откроют: до 2024 года.

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