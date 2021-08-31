В Москве две проститутки украли украшения молодой жены своего пожилого клиента

Когда к мужчине пришли оперативники, он признался, что в отсутствии жены, вызвал домой двух девушек легкого поведения Фото: Shutterstock

Курьезный случай произошел в одном из домов на улице Космонавта Волкова в Москве, где проживают 61-летний Сергей* и его 44-летняя жена Ирина*. Несколько дней назад Ира уехала на ночь к родственникам. Оставшийся один дома Сергей решил воспользоваться случаем и развлечься. Пожилой мужчина вызвал домой двух девушек легкого поведения, которые скрасили ему одинокий вечер без жены. Наутро мужчина выпроводил гостий и стал наводить в квартире порядок. Тогда Сергей заметил, что уходя, девушки прихватили с собой деньги и драгоценности его жены. Вскоре домой вернулась жена Ирина. Мужчина не успел придумать, как объяснить супруге пропажу ее ювелирных украшений и общих сбережений и сообщил Ире только, что их ночью ограбили. Встревоженная женщина сразу обратилась в полицию с сообщением о краже.

«В полицию обратилась 44-летняя москвичка Ирина В.* Женщина сообщила, что ночью отсутствовала дома и в это время их с мужем квартиру ограбили неизвестные. Полицейские в первую очередь опросили мужа женщины, 61-летнего Сергея В.*, который ночью был дома и мог слышать или видеть что-то, что поможет опознать воров. Когда к мужчине пришли оперативники, он признался, что в отсутствии жены, вызвал домой двух девушек легкого поведения, которые и украли из квартиры 1800$ США, 1000 евро, 6000 рублей и ювелирные украшения женщины на сумму в 500 000 рублей.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Полицейские подробно расспросили мужчину о внешности и приметах приезжавших к нему девушек, а также где и каким образом он вышел с ними на контакт и принялись разыскивать воровок. Спустя несколько дней, оперативники напали на след нечистых на руку проституток и смогли их задержать. 34-летнюю Алису С.* и 37-летнюю Марину К.* доставили в отдел полиции, где девушки были полностью изобличены в совершении данного преступления. Получилось ли вернуть украденные драгоценности и деньги, а также какие санкции в отношении загулявшего Сергея предприняла его жена - в настоящий момент неизвестно.

* Имена изменены

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