Заммэра Москвы Владимир Ефимов: «В столице появятся еще семь индустриальных кварталов»

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До конца 2021 года городом по инициативе правообладателей будут подписаны ещё семь договоров о комплексном развитии территорий в рамках проекта «Индустриальные кварталы». По пяти проектам документы, необходимые для заключения договоров, уже предоставлены собственниками, еще по двум – ожидаются в сентябре. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В реорганизацию семи неэффективно используемых территорий бывших промзон инвесторы вложат более 440 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Бюджетный эффект по итогам реализации этих проектов предварительно составит 30 миллиардов рублей в год. Общая площадь семи земельных участков превышает 72 гектара. В рамках этих проектов планируется возвести 1,7 миллиона квадратных метров недвижимости. На этих территориях производства займут 284 тысячи квадратных метров, а общественно-деловые объекты — более 610 тысяч квадратных метров. Благодаря появлению семи новых индустриальных кварталов в столице появится еще более 20 тысяч новых рабочих мест. Также планируется построить 836 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 90 тысяч квадратных метров по программе реновации».

Сейчас городом уже заключены четыре соглашения о комплексном развитии территорий (КРТ). По ним будут реорганизованы бывшие промзоны «Октябрьское поле», «Кунцево» и два участка промзоны «Коровино».

«До вовлечения территорий, по которым уже заключены договоры о комплексном развитии, в проект «Индустриальные кварталы», на них было создано менее 200 рабочих мест, - пояснил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - Благодаря реорганизации четыре бывшие промзоны смогут обеспечить работой не менее 16,5 тысячи человек. Вырастет и экономическая эффективность этих площадей. Объем планируемых частных инвестиций уже составляет 159 миллиардов рублей, а бюджетный эффект от них планируется в размере 5,2 миллиарда рублей в год. Существующая застройка этих зон сейчас занимает всего 163 тысячи квадратных метров на 62 гектара. В результате реализации суммарная площадь промышленной, жилой, общественно-деловой, социальной застройки превысит 1,5 миллиона квадратных метров».

Напомним, комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта «Индустриальные кварталы» позволит получить городу около 500 тысяч рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет. При этом общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.