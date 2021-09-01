Пересадки на общественном транспорте в Москве стали бесплатными

Бесплатная пересадка позволит существенно сэкономит деньги при поездках на наземном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столичном наземном транспорте новшества - пересадка между автобусами, электробусами и трамваями станет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Но пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров, - объяснил в личном блоге Сергей Собянин.

Новшества вступают в силу с 1 сентября. Бесплатная пересадка позволит существенно сэкономит деньги при поездках на наземном транспорте. Ориентировочно, скидкой будут пользоваться 500 тысяч пассажиров в день. Если посчитать годовую экономию - около 11 тысяч рублей.

Власти города считают, что благодаря снижению стоимости проезда москвичи будут чаще использовать наземный транспорт. Ведь теперь можно выбрать более удобный маршрут и сэкономить не только время (около 15 минут), но и деньги (23 рубля за каждую пересадку).

Как воспользоваться бесплатной пересадкой?

1. Карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» (или на сайте Московского метрополитена).

2. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

3. Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями станет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.

4. Пересадка будет платной, если в течении 90 минут вв вернетесь в транспорт того же маршрута. Бесплатной пересадка будет, если она между разными маршрутами наземного транспорта (автобусы, электробусы, трамваи).

Как привязать карту «Тройка»?

На сайте Московского метрополитена

1. Откройте сайт new.mosmetro.ru и войдите в свой личный кабинет.

2. Нажмите кнопку «Добавить карту» в разделе «Мои карты». Там введите номер карты (она указана на обратной стороне «Тройки» в левом верхнем углу).

В приложении «Метро Москвы»

1. Откройте приложение «Метро Москвы» и войдите в свой личный кабинет.

2. Нажмите кнопку «Мои карты», потом кнопку «Добавить карту», введите номер карты (указана на обратной стороне «Тройки» в левом верхнем углу).

Важно

- без привязки карты в личном кабинете в приложении при пересадках будет списываться доплата,

- для подключении карты к личному кабинету требуется до 12 часов,

- если влзникнут сложности, то можно обратиться по телефону горячей линии 3210 или в чат-бот в приложении «Метро Москвы».

Кстати

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В столице с 1 сентября отменили зонирование тарифов в наземном транспорте для Троицкого административного округа.

Напомним, ранее поездки из Троицкого административного округа в «старую» Москву приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Теперь можно использовать обычные автобусные билеты.

Благодаря решению властей, также снижена стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» - вместо 2070 теперь 1240 рублей.

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