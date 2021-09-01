Пересадки на общественном транспорте в Москве стали бесплатными

Бесплатная пересадка позволит существенно сэкономит деньги при поездках на наземном транспорте
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В столичном наземном транспорте новшества - пересадка между автобусами, электробусами и трамваями станет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
- Пассажиры привыкли к бесплатным пересадкам между метро, МЦК и МЦД. Но пересадка с одного наземного маршрута на другой до сих пор оставалась платной. Но пришло время отказаться от этой традиции, чтобы сделать поездки по городу более удобными для пассажиров, - объяснил в личном блоге Сергей Собянин.
Новшества вступают в силу с 1 сентября. Бесплатная пересадка позволит существенно сэкономит деньги при поездках на наземном транспорте. Ориентировочно, скидкой будут пользоваться 500 тысяч пассажиров в день. Если посчитать годовую экономию - около 11 тысяч рублей.
Власти города считают, что благодаря снижению стоимости проезда москвичи будут чаще использовать наземный транспорт. Ведь теперь можно выбрать более удобный маршрут и сэкономить не только время (около 15 минут), но и деньги (23 рубля за каждую пересадку).
1. Карту «Тройка» нужно привязать к личному кабинету пассажира в приложении «Метро Москвы» (или на сайте Московского метрополитена).
2. После привязки карты бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.
3. Пересадка между автобусами, электробусами и трамваями станет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки.
4. Пересадка будет платной, если в течении 90 минут вв вернетесь в транспорт того же маршрута. Бесплатной пересадка будет, если она между разными маршрутами наземного транспорта (автобусы, электробусы, трамваи).
На сайте Московского метрополитена
1. Откройте сайт new.mosmetro.ru и войдите в свой личный кабинет.
2. Нажмите кнопку «Добавить карту» в разделе «Мои карты». Там введите номер карты (она указана на обратной стороне «Тройки» в левом верхнем углу).
В приложении «Метро Москвы»
1. Откройте приложение «Метро Москвы» и войдите в свой личный кабинет.
2. Нажмите кнопку «Мои карты», потом кнопку «Добавить карту», введите номер карты (указана на обратной стороне «Тройки» в левом верхнем углу).
- без привязки карты в личном кабинете в приложении при пересадках будет списываться доплата,
- для подключении карты к личному кабинету требуется до 12 часов,
- если влзникнут сложности, то можно обратиться по телефону горячей линии 3210 или в чат-бот в приложении «Метро Москвы».
Тарифную систему сделали выгодной для пассажиров из ТиНАО
В столице с 1 сентября отменили зонирование тарифов в наземном транспорте для Троицкого административного округа.
Напомним, ранее поездки из Троицкого административного округа в «старую» Москву приходилось платить 60 рублей вместо 42 рублей. Теперь можно использовать обычные автобусные билеты.
Благодаря решению властей, также снижена стоимость проездного «ТАТ на 30 дней» - вместо 2070 теперь 1240 рублей.
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