Новые станции и линии метро появятся в 80 районах Москвы

Московское метро расширяется. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Московское метро расширяется. В скором времени благодаря строительству новых линий и станций ускорятся поездки по городу для жителей 80 районов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарёв.

«В ближайшие семь-десять лет сеть столичного метрополитена пополнится целым рядом новых радиальных веток – это Бирюлевская, Рублево-Архангельская и Троицкая, - рассказал заммэра. - Кроме того, предстоит продлить несколько существующих линий. Люблинско-Дмитровская линия дойдёт до района Северный, Солнцевская - до Внуково, Сокольническая - до станции «Новомосковская». Арбатско-Покровская приедет в район Гольяново».

По его словам, уже к 2023 году планируется полностью замкнуть Большую кольцевую линию метро.

«Благодаря этому 80 московских районов получат или улучшат обслуживание метрополитеном», – отметил Андрей Бочкарёв.

Одновременно построят и несколько электродепо для обслуживания пассажирских составов - «Южное», «Аминьевское», «Саларьево», «Бирюлевское», «Ильинское», «Троицкое-1», «Троицкое-2».

Напомним, ранее глава Стройкомплекса столицы сообщил, что программа развития метро стала одной из приоритетных при решении транспортных проблем города. «По ее итогам 90 процентов москвичей получат метро в радиусе не более километра от мест проживания, то есть будет решена колоссальная задача по транспортному обеспечению горожан и улучшению дорожной ситуации в городе», – отметил заммэра.

КОНКРЕТНО

До конца 2021 года в Москве готовится запуск еще десяти станций метро. Это девять новых станций БКЛ (см. список ниже) и реконструированная станция «Каховская», которая также войдет в состав новой кольцевой линии.

В планах на ближайшие два года – строительство 58 километров линий метро, 24 станций и трех электродепо.

В этом году на БКЛ ожидается открытие:

- 4 станций юго-западного участка - «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского» и «Давыдково»;

- 3 станций южного отрезка - «Калужская», «Зюзино» и «Новаторская»;

- 2 станций западного участка - «Терехово» и «Кунцевская».

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