В Москве появился памятник Героям 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения

На северо-востоке столицы в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия битвы за Москву открылся памятник 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района. Фото: duma.mos.ru

На северо-востоке столицы в год 80-летия формирования дивизий Московского народного ополчения и 80-летия битвы за Москву открылся памятник 13-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения Ростокинского района.

Сегодня, 6 сентября, мэр Сергей Собянин возложил цветы к памятнику в парке «Акведук».

«Особый год - 80-летие битвы под Москвой, поэтому открытие памятника, конечно, знаковое событие, - сказал Собянин. - На службу добровольно были призваны 12 тысяч участников дивизии. В живых осталось около тысячи. Причем это люди младше 17 лет и старше 50 лет, не призывного возраста. В Москве было сформировано 16 дивизий - такая большая сила была. Они многое сделали, чтобы защитить Москву».

На церемонии представители сообщества родственников ополченцев 13-й Ростокинской дивизии вручили мэру книгу воспоминаний о своих близких. Дивизия была создана в июле 1941 года и уже в декабре расформирована в связи с тем, что личный состав погиб полностью, защищая Москву. Потомки ополченцев каждый год проводят памятные акции на местах боев дивизии, ухаживают за воинскими захоронениями, развивают школьные патриотические музеи.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Монумент «Плечом к плечу» создан скульпторами Ваге и Микаэлем Согоянами. В скульптуре воплотились образы двух ополченцев разных поколений.

До открытия памятника провели благоустройство парка:

- промыли и покрасили исторической мост «Ростокинский акведук»;

- отремонтировали плиточное покрытие парковых дорожек;

- поставили 28 новых скамеек и пять фонарей со светильниками для архитектурно-художественной подсветки скульптурной композиции;

- сделали авторское гранитное мощение на площади вокруг памятника;

- уложили рулонный газон.

Осенью в парке планируют высадить 13 лип.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «ВДНХ» или МЦК Ростокино, около Ростокинского акведука, в районе Малахитовой улицы.

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