После массовой драки мигрантов на Рублевке в полицию увезли 15 человек

В отношении двух граждан составлены административные протоколы Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Полиция разбирается в обстоятельствах очередной драки с участием мигрантов. За последние две-три недели крупные побоища с участием иностранных граждан фиксировались в Мытищах, Одинцово, столичном районе Кузьминки. Новая точка - поселок Усово-Тупик на Рублевке.

Минувшей ночью жители многоэтажных домов, стоящих на Рублево-Успенском шоссе, стали очевидцами драки под своими окнами - кто-то даже снял ее на видео.

- Схлестнулись две группы мужчин. С одной стороны были выходцы из Средней Азии, работающие на территории поселка, с другой - уроженцы Северного Кавказа с российскими паспортами, - утверждает источник kp.ru в правоохранительных органах. По словам очевидцев, в драке приняли участие не менее 40 человек.

Приехавшие на вызов полицейские успели задержать только 15. Все они были доставлены в отдел полиции Барвихи.

- В отношении двух граждан составлены административные протоколы по статье КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Эти двое будут наказаны штрафами в 5 тысяч рублей и позже выдворены за пределы России.

Напомним, на прошлой неделе из России были высланы первые 37 участников августовской драки на окраине Мытищ. Еще 12 человек будут депортированы позже. Всем им будет запрещено въезжать в Россию в течение ближайших 40 лет.