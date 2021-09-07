На Комсомольской площади в Москве может появиться станция МЦД «Площадь Трех вокзалов»

В столице продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице продолжается развитие Московских центральных диаметров (МЦД). Сейчас на площади Трех вокзалов строится новая станция МЦД-2 и МЦД-4 и реконструируется участок Москва-Каланчёвская – Москва-Пассажирская-Курская с прокладкой двух главных путей.

Сегодня, 7 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел будущий участок МЦД и обновлённые пешеходные маршруты на Комсомольской площади. При этом мэр предложил обсудить с горожанами название новой станции МЦД.

«Это, конечно, станция, по сути дела - новый вокзал, который объединяет три исторических вокзала, - сказал Собянин. - Давайте подумаем над названием. Здесь еще будет пятый вокзал, высокоскоростная магистраль».

Ранее с такой инициативой выступили жители Красносельского района и студенты Российского университета транспорта (МИИТ). По их мнению, новую станцию можно было бы назвать «Площадь Трех вокзалов».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Площадь Трех вокзалов в Москве считается крупнейшим транспортно-пересадочным узлом столицы и России. В этой точке пассажиропоток достигает более 535 тысяч человек по рабочим дням. В перспективе он будет расти примерно на 100 тысяч пассажиров – до 620 тысяч уже в 2023 году. Плюс ежедневно по площади проезжают свыше 60 тысяч автомобилей.

Летом этого года на площади Трёх вокзалов для улучшения дорожного движения:

- открыли удобный левый разворот на Краснопрудной улице (для заезда на парковку через универмаг «Московский»);

- обустроили парковку за универмагом «Московский» - появились дополнительные парковочные места для такси, плата за парковку. Раньше водители парковались хаотично, что затрудняло движение и приводило к авариям;

- открыли зоны посадки/высадки пассажиров с 5-минутным ожиданием (так называемые зоны Kiss & Ride), которыми пользуются более 7 тысяч человек в сутки;

- проложили 3 новых пешеходных перехода, которыми пользуются до 20 тысяч человек в сутки;

- при помощи направляющих ограждений разграничили движение транспорта и пешеходов;

- обновили навигацию с помощью 25 информационных щитов;

- полностью заменили асфальт и дорожную разметку;

- в два раза – с 30 до 60 метров удлинили посадочную платформу трамваев.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Благодаря этому подъезд транспорта к вокзалам стал удобнее, а скорость движения машин в районе площади Трёх вокзалов выросла на 7%. На соседних улицах уменьшились заторы в среднем на 15%. Время пути пешеходов от метро до вокзалов сократилось на 15%.

Одновременно на площади Трех вокзалов капитально отремонтировали два подземных перехода от Ленинградского и Казанского вокзалов к станции метро «Комсомольская» и соседним улицам. Эти переходы долгое время были закрыты из-за аварийного состояния.

Сейчас завершается ремонт третьего перехода – от Ярославского вокзала. Этими переходами ежедневно пользуются около 65 тысяч пассажиров.

ПЛАНЫ

Проект реконструкции железнодорожных путей в районе Комсомольской площади позволит сократить интервал движения поездов на МЦД-2 и открыть движение по МЦД-4 «Киевско-Горьковский»,

На этом участке смогут приезжать в два раза больше составов – со 178 до 353 пар поездов в сутки

Количество пассажирских мест вырастет в 2,5 раза – с 706 тысяч до 1,8 миллиона в сутки.

Здесь фактически построят новую станцию площадью 4,5 тысячи квадратных метров из двух новых пассажирских платформ. Вместо старой платформы появится современный транспортный хаб, один из крупнейших в Москве.

В целом реконструкцию участка Каланчёвская – Курская планируется завершить в начале 2023 года, то есть на 1,5 года раньше, чем планировалось.

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