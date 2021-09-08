Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 сентября 2021 13:10

В Москве вызвать беспилотное такси можно будет осенью 2021 года

Воспользоваться машинами смогут пассажиры от 18 лет
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Воспользоваться машинами смогут пассажиры от 18 лет

Воспользоваться машинами смогут пассажиры от 18 лет

Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичный проект по запуску беспилотного такси в Москве близится к реализации. Компания «Яндекс», которая несколько лет тестирует машины без пилотов в городских условиях, объявила о старте перевозок.

- Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года. Сервис будет открываться постепенно и на этапе тестирования будет доступен ограниченному числу пользователей, - рассказали в пресс-службе беспилотных технологий Яндекса.

Для запуска проекта был выбран столичный район Ясенево. Пассажиры смогут вызвать беспилотное такси и передвигаться в рамках района - в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

- Почему выбрали именно район Ясенево?

- Проанализировав работу такси, мы поняли, что здесь пассажиры часто передвигаются в рамках района. А данное тестирование как раз направлено на изучение работы такси в рамках одной территории. Жители смогут доехать до станций метро, съездить в торговый центр или спортзал, - рассказали в пресс-службе беспилотных технологий Яндекс.

- Будет ли в машине водитель?

- Да.

- После успешного тестирования машины появятся и в других районах?

- Да, действительно со временем машин будет становиться больше.

В столице беспилотные машины тестируют уже несколько лет. С каждым годом автопарк растет. В настоящее время 140 машин курсируют в разных районах Москву, в том числе на западе и юго-западе. Машины ездят по дорогам столицы не только в дневное время, но и ночью – тестирования проходят круглосуточно. Тестирование в Москве позволяет испытать технологии в различных условиях: темное время суток, дождь, туман, ремонтные работы на дороге и т.д.

- Мы тестируем машины как на широких скоростных проспектах, так и на узких улицах, как в хорошую погоду, так и дождливую, и даже в снегопад, - уточнили в компании.

Пока в машинах в обязательном порядке находится водитель-испытатель несмотря на то, что это беспилотник. В компании «Яндекс» говорят, что вступивший в силу закон об экспериментальных правовых режимах частично снимает ограничения - беспилотники Яндекса смогут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории. Без водителя машины имеют право ездить на закрытых территориях. Например, испытания идут в Иннополисе.

Конкретно

Как прокатиться в беспилотном такси?

- нужно подать заявку на сайте проекта,

- пассажир должен быть совершеннолетним (возраст 18+),

- оставить свой номер телефона и электронный адрес,

- после регистрации в проекте станет доступна возможность вызвать такси из приложения Яндекс Go.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пассажиры жалуются на подорожание поездок после введения цифровых ID для водителей такси: объясняем почему

По официальным данным, регистрацию прошли уже около 80 тысяч человек (подробности)

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ