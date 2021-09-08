В Москве вызвать беспилотное такси можно будет осенью 2021 года

Воспользоваться машинами смогут пассажиры от 18 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичный проект по запуску беспилотного такси в Москве близится к реализации. Компания «Яндекс», которая несколько лет тестирует машины без пилотов в городских условиях, объявила о старте перевозок.

- Машины начнут возить первых пассажиров осенью 2021 года. Сервис будет открываться постепенно и на этапе тестирования будет доступен ограниченному числу пользователей, - рассказали в пресс-службе беспилотных технологий Яндекса.

Для запуска проекта был выбран столичный район Ясенево. Пассажиры смогут вызвать беспилотное такси и передвигаться в рамках района - в окрестностях станций метро «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк».

- Почему выбрали именно район Ясенево?

- Проанализировав работу такси, мы поняли, что здесь пассажиры часто передвигаются в рамках района. А данное тестирование как раз направлено на изучение работы такси в рамках одной территории. Жители смогут доехать до станций метро, съездить в торговый центр или спортзал, - рассказали в пресс-службе беспилотных технологий Яндекс.

- Будет ли в машине водитель?

- Да.

- После успешного тестирования машины появятся и в других районах?

- Да, действительно со временем машин будет становиться больше.

В столице беспилотные машины тестируют уже несколько лет. С каждым годом автопарк растет. В настоящее время 140 машин курсируют в разных районах Москву, в том числе на западе и юго-западе. Машины ездят по дорогам столицы не только в дневное время, но и ночью – тестирования проходят круглосуточно. Тестирование в Москве позволяет испытать технологии в различных условиях: темное время суток, дождь, туман, ремонтные работы на дороге и т.д.

- Мы тестируем машины как на широких скоростных проспектах, так и на узких улицах, как в хорошую погоду, так и дождливую, и даже в снегопад, - уточнили в компании.

Пока в машинах в обязательном порядке находится водитель-испытатель несмотря на то, что это беспилотник. В компании «Яндекс» говорят, что вступивший в силу закон об экспериментальных правовых режимах частично снимает ограничения - беспилотники Яндекса смогут ездить без водителя за рулем и использоваться в качестве такси в пределах определенной территории. Без водителя машины имеют право ездить на закрытых территориях. Например, испытания идут в Иннополисе.

Конкретно

Как прокатиться в беспилотном такси?

- нужно подать заявку на сайте проекта,

- пассажир должен быть совершеннолетним (возраст 18+),

- оставить свой номер телефона и электронный адрес,

- после регистрации в проекте станет доступна возможность вызвать такси из приложения Яндекс Go.

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По официальным данным, регистрацию прошли уже около 80 тысяч человек (подробности)