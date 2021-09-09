Сдать мобильный и телевизор: в Москве открыли пункт приема неисправных и устаревших электроприборов

Рассказываем, где и как проводят экологическую утилизацию Фото: Shutterstock

В столице запустили очередную экологическую акцию – москвичам предлагают избавиться от ненужной старой электротехники. Выбросить наконец-то сломанные утюги, фены, пылесосы. Но не в обычный контейнер с мусором, а в специальный пункт по сбору электронных отходов в Народном парке «Кожухово».

- Вопрос централизованного сбора этого вида отходов у населения не решен. Более того, лишь малое количество людей осознает необходимость экологической переработки, - говорит Екатерина Радионова, заместитель гендиректора Корпорации Экополис.

Именно поэтому так важно делать экологические акции и объяснять москвичам, как важна переработка электроники. Безусловно, для этого нужны удобные пункты утилизации. Акция имеет цель объяснить, почему нельзя выбрасывать электрический чайники на свалки. В пункте сбора ответят на все вопросы и расскажут, что будут делать с собранным хламом.

- Всю собранную технику переработают в Корпорации Экополис – комплексе заводов по производству вторичных материалов из отходов электронного и электрического оборудования. Технологии позволяют переработать до 95% всех компонентов электронного лома, – рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Что можно сдать?

- системные блоки, ноутбуки, мониторы, телевизоры, принтеры, сканеры, пылесосы, фены, утюги, чайники, игровые консоли, телефоны, плееры, а также любую другую электронику и бытовую технику кроме батареек, лампочек, картриджей, дисков и кассет.

Куда сдавать?

- в Народном парке «Кожухово», на улице Лобанова, дом 9.