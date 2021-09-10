"ДАЛЬ", камни и деревянная коробка: в парке "Зарядье" открыли выставку с арт-объектами

Каждая работа дает полет фантазии - увидеть свое Фото: Михаил ФРОЛОВ

Можно ли еще чем-то удивить Москву после скульптуры "Большая глина № 4" швейцарского художника Урса Фишера, которую установили на Болотной набережной? Московские художники делают попытки и демонстрируют свои работы в парке "Зарядье" на выставке номинантов второй Московской арт-премии.

Композиция "ДАЛЬ" с видом на Кремль Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Экспертный совет выберет победителей в пяти номинациях: "Изобразительное искусство и архитектура", "Театр", "Кино", "Литература" и "Музыка". До 30 ноября москвичи и гости города смогут просто посмотреть арт-объекты, - рассказали организаторы.

Камни "На распутье" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прогуливаясь вдоль амфитеатра можно увидеть гигантские буквы "ДА" и "ЛЬ". Да-да, художник хотел обратить внимание на Кремль, который можно увидеть за полянкой. И подчеркнуть, что нужно смотреть дальше своего смартфона.

Работа "Кремль" в Подземном музее парка "Зарядья" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три гравированных валуна вдоль прудов - это не просто камни, это работа "На распутье" Ольги Божко. Еще одна арт-работа "Марсий" в виде деревянного короба возле Английского двора призвана обратить внимание на исследования лесов. Этот объект выглядит одновременно и абсурдно, и совершенно природно. Ибо никакого Марсия зрители не видят.

Арт-работа "Марсий" в виде деревянного короба призвана обратить внимание на исследования лесов Фото: Михаил ФРОЛОВ

- В экспозицию вошли более 50 художественных работ в разных жанрах, созданных с января 2020-го по апрель 2021-го и вдохновленных темой "В Москве, о Москве, для Москвы", - рассказали организаторы выставки.

Звуковые скульптуры и инсталляции размещены в Медиацентре. На выставке представлена ретроспективная экспозиция "Обратный отсчет", ставшая поводом "оглянуться назад и проанализировать сделанное и пройденное за последние 30 лет".

Шкаф с хлебом - часть работы "Русская идея" Игоря Макаревича и Елены Елагиной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Удивляет и одновременно печалит работа "Русская идея" Игоря Макаревича и Елены Елагиной. Это набор символических образов: набитый буханками черного хлеба шкаф, горка земли, вылепленные из хлебного мякиша "звезды". Каждый зритель по-своему прочитает эти символы: подумает о русской утопии, о родной земле, о самых разных моментах истории.

Инсталляция "Галя" напоминает деревню, где живет бабушка и готовит ароматные пироги.

Работа "Галя" - воспоминания о детстве с бабушкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Автор хотела подчеркнуть, какую роль в ее жизни сыграла бабушка - художница тогда была маленькой, а Галя ей казалась большой-большой. Чем-то большим, чем просто родственница. Она рассказывала фантастические истории. В ее живот можно было уткнуться и хохотать. Явно у каждого есть подобные теплые воспоминания, - рассказали на выставке.

В Медиацентре также представлен цикл работ "Русское нигде" Павла Отдельнова, в котором он исследует периферийные районы разных городов.

Еще одна зона с работами - в Подземном музее парка "Зарядье". Здесь спецпроект цикла SOVRISK #напотоке. В центре экспозиции — работа Франциско Инфанте-Арана, реконструкция светозвукового оформления Спасской башни и эскиз для "Проекта кинетического освещения архитектурных сооружений Московского Кремля и мавзолея на Красной площади".