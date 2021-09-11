Реконструкция поликлиник в Москве: Список расширили со 137 до 200 зданий

Мэр объявил о расширении программы реконструкции поликлиник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 11 сентября, в День города мэр Москвы Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции центральное здание детской поликлиники №130 в Крылатском.

«Поздравляю вас с Днем города, с праздником, - обратился Собянин к врачам обновлённого медучреждения. - Хотел бы поблагодарить вас за работу. В период COVID-19 на вас упала огромная нагрузка на всех. Вы и свою работу делали, и дополнительную работу. Но все плохое кончается, сегодня новоселье в 10 городских поликлиниках. Это абсолютно новые поликлиники. Я думаю, что, если бы не знали, что здесь была старая поликлиника, то зайдя сюда, сложно было бы сказать, что это какая-то старая отремонтированная поликлиника».

На церемонии открытия мэр объявил о расширении программы реконструкции поликлиник.

«Мы понимаем, что набрали обороты, где-то по полсотни поликлиник мы можем делать ежегодно, - отметил Собянин. - Поэтому приняли решение: после того, как завершим первые 137 поликлиник, в которых мы наметили сделать капитальный ремонт и модернизацию, продлить программу до 200 поликлиник. Это практически половина всего амбулаторного комплекса Москвы, крупнейшего в Москве. Это будет крупнейшая программа модернизации первичного звена за всю историю нашей страны. Конечно, трудная, сложная программа, для этого потребуется дополнительное время. Я думаю, за два-три года мы с ней справимся. И будем стараться, чтобы период ремонта был короткий, а эффект максимально позитивным».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Все поликлиники после реконструкции практически построены заново и работают по новому московскому стандарту:

- врачей расселяют по кабинетам так, чтобы очереди уменьшились и ожидание приема стало комфортным;

- для пациентов с признаками инфекции - отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых и заболевших;

- больные получают современную диагностику. Например, в головных зданиях поликлиник - МРТ, КТ, денситометры (аппараты для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппараты тредмил (для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборы для исследования функции внешнего дыхания (спирографы, бодиплетизмографы), эндоскопическая техника;

- с помощью цифровых технологий пациенты получают доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно узнавать результаты своих анализов и исследований;

- для посетителей - зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;

- для врачей и медицинских сестер - комнаты отдыха;

- рядом с поликлиниками - газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.

КСТАТИ

В ближайшее время после ремонта откроются ещё 6 поликлиник:

- филиал № 194 ГП № 212 (Солнцевский проспект, д.8);

- филиал № 6 ДЦ № 3 (3-я Карачаровская улица, д.11);

- филиал № 1 ДГП № 61 (улица Полбина, д.50);

- филиал № 1 ГП № 11 (улица Архитектора Власова, д.31);

- филиал № 1 ДГП № 52 (улица Матросская Тишина, д.14);

- филиал № 2 ГП № 46 (Иерусалимская улица, д.4, стр.1).