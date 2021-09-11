В центре Москвы построили музейный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2»

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Скоро в Москве ещё одной масштабной культурной площадкой станет больше. На Болотной набережной в здании бывшей электростанции скоро откроется музейно-образовательный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2». Проект реставрации исторических промышленных корпусов разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop – под руководством знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.

«Сегодня в день города завершено многолетнее строительство, восстановление, реставрация уникального культурного пространства, которое скромно назвали Дом культуры ГЭС-2, - сказал сегодня, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновленного здания. - Как коллеги говорят, такого уровня и универсальности пространства в мире или нет, или совсем немного».

По его словам, во время реставрации навели порядок и вокруг ГЭС-2.

«Реконструировали Патриарший мост, набережную, коммуникации и в целом не только внутри здания, но и вокруг него появилось огромное общественное пространство, которое, без всякого сомнения, будет украшением города, и, конечно, понравится москвичам и гостям столицы», - отметил Собянин.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Сейчас около Дома культуры «ГЭС-2» на Болотной набережной можно увидеть необычную уличную скульптуру «Большая глина». А в самом здании общей площадью 38,8 тысяч квадратных метров современное искусство займет уже целых четыре наземных и два подземных этажа. Для посетителей:

-арт-центр с выставочными и концертными залами;

- библиотека;

- книжный магазин;

- кафе;

- аудитория на 350 мест, которую можно трансформировать в концертный зал. Звук в нем настроят мастера, работавшие над акустикой Парижской филармонии;

- хранилище для коллекций Фонда с реставрационными мастерскими общей площадью 2,8 тысяч «квадратов»;

- арт-резиденции.

Для машин - подземный паркинг в два этажа с «зеленой» крышей, на которой высадили берёзовую рощу.

В отдельно стоящем около ГЭС здании под названием «Своды» площадью 2 тысячи квадратных метров со сводчатыми потолками в два этажа (один - на уровне земли, другой - подземный) когда-то находился цех водочного завода Смирнова. Теперь здесь появятся творческие мастерские - центр художественного производства. Кроме студий для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, студии звукозаписи, в этом корпусе устроят репетиционный зал и даже пекарню.

Новое культурное пространство ГЭС-2 рассчитано на посещение до 750 тысяч человек в год. Открытие ориентировочно планируется до конца этого года.

ФИШКА

Реставраторы воссоздали ценную историческую деталь главного корпуса ГЭС-2 - башню с часами. А прозрачную крышу украсили огромными синими стальными трубами. Их яркий цвет, как объясняют архитекторы, напоминает о картинах Малевича.

ТЕХНОЛОГИИ

Трубы высотой порядка 70 метров на крыше ГЭС-2 возвели не только для красоты. Проект реконструкции стал одним из самых продвинутых в плане энергоэффективных технологий. Наверху здания на площади 5500 «квадратов» поставили солнечные панели, которые дадут до 10% необходимой для здания энергии.

А трубы будут работать ветрогенераторами, получая энергию из завихрений, образуемых ветром вокруг вертикальных цилиндров.

Теперь ГЭС-2 претендует на получение золотого сертификата LEED и включено в рейтинговую систему экологически чистых и устойчивых зданий.