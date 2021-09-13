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Происшествия13 сентября 2021 19:23

Студентку, насмерть сбившую двоих детей на зебре в Москве, оставят в СИЗО до 16 октября

Валерия Башкирова надеялась вернуться под домашний арест, но прокуратура настояла на содержании под стражей
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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19-летняя Валерия Башкирова останется в СИЗО до октября. Фото: пресс-служба суда.

19-летняя Валерия Башкирова останется в СИЗО до октября. Фото: пресс-служба суда.

В понедельник, 13 сентября, в Тверском районном суде Москвы рассмотрено ходатайство следствия о продлении срока ареста 19-летней московской студентки, Валерии Башкировой. Сама обвиняемая в смертельном ДТП, которое унесло жизни двоих детей, на связь с судом вышла по видео из женской колонии «Печатники». Были уже ставшие традиционными слезы и уговоры отпустить ее к маме и папе. Подобные истерики обвиняемая традиционно закатывает на всех судебных заседаниях.

Напомним, белокурая студентка 16 июля 2021 года на своей «Мазде» устроила смертельное ДТП прямо на «зебре». В итоге погибли двоюродные братья 4 и 5 лет, их девятимесячная сестренка, коляску с которой лихачка прокатила на капоте, чудом выжила.

Свою вину Валерия, на момент ДТП ей было всего 18, а стаж вождения был меньше года, признала еще во время следствия. В суде она еще раз попросила прощения у мам погибших детей.

Сбила детей насмерть
Еще вчера она сама была ребенком, а сегодня уже на скамье подсудимых. 18-летняя Валерия Башкирова сбила на пешеходном переходе семью с тремя детьми. Двое мальчиков погибли, а за жизнь 9-месячной девочки сейчас борются врачи

Но суд и на этот раз разжалобить не удалось.

- Было вынесено постановление о продлении срока содержания под стражей обвиняемой Валерии Башкировой до 16 октября 2021 года, - сообщили kp.ru в пресс-службе Тверского районного суда Москвы.

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