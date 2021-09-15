В Боткинской больнице в Москве откроется центр амбулаторной онкологической помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Боткинская больница в столице продолжает масштабное обновление. В этом году старейший городской стационар начал принимать пациентов в созданном эндоскопическом центре. Теперь после капитального ремонта здесь готовится к открытию центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП).

«Мы давно работали над амбулаторным онкологическим центром Боткинской больницы, - сказал сегодня, 15 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра отремонтированного корпуса. - Крупные серьезные работы завершены. Здесь не только технологическая составляющая достаточно продвинутая, но и сам дизайн, и обстановка максимально комфортна для пациентов и врачей. В этом году мы закончим реконструкцию еще двух таких амбулаторных центров в 40-й больнице и 1-й онкологической больнице. Надеюсь, по качеству они не будут уступать Боткинской больнице. В целом уже серьезно так вырисовывается контур всей онкологической службы города, которую мы с вами обсуждали много лет. Мы вышли на единую структуру онкологической помощи в составе многопрофильных центров, первоклассных лабораторий, амбулаторных центров. По сути пациент приходит и постоянно находится под наблюдением врачей».

По его словам, городские власти не экономят на онкологической помощи для москвичей.

«Достаточно большие деньги уходят на лекарственное обеспечение - до 30 с лишним миллиардов рублей в год, - отметил мэр. - Очень важно, чтобы лекарственные средства, терапия, которую мы проводим, химиотерапия доводилась до пациента и в нужном объеме, и в нужном качестве».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Капитальный ремонт трех корпусов Боткинской больницы - №28 (центр амбулаторной онкологической помощи), №7 (хирургический) и №8 (пищеблок) полностью завершили в сентябре 2021 года.

Пятиэтажный корпус для центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) практически полностью перестроили. Теперь в Боткинской больнице пациенты с раком могут пройти полный цикл диагностики и лечения. Врачи будут принимать в два раза больше больных и проводить до 160 тысяч консультаций в год.

Кабинеты узкопрофильных специалистов оснастили всем необходимым для профильных осмотров самого высокого качества.

В центре появилась собственная операционная с палатой пробуждения на четыре койки для выполнения биопсий и малых операций. Это позволит значительно ускорить подтверждение диагноза у пациентов с подозрением на онкологию. Дневной стационар на 22 койки рассчитан на проведение до 25 тысяч курсов химиотерапии ежегодно.

До конца года в больнице имени Боткина обновят еще два здания: корпус 6 - паллиативный, корпус 11 - межокружной нефрологический центр. А в 2022 - 2023 годах проведут капитальный ремонт пяти корпусов.

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых пациентов ЦАОП планирует принять в конце этого месяца - 27 сентября. Центр будет работать ежедневно с 8.00 до 20.00.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. «Беговая» или «Динамо», 2-й Боткинский пр-д, вл. 5.

Контакт-центр Боткинской больницы - (499) 490-03-03, 8-800-600-31-41 (ежедневно, круглосуточно).

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