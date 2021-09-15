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Происшествия15 сентября 2021 18:37

В Москве подростка на электросамокате сбил «Крайслер»

Школьник ехал по тротуару
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
На улице Гримау иномарка наехала на подростка, который катился по тротуару.

На улице Гримау иномарка наехала на подростка, который катился по тротуару.

Фото: Кадр видео

Очередная авария с электросамокатом в Москве, на этот раз на юго-западе. На улице Гримау неподалеку от метро «Академическая» иномарка наехала на подростка, который катился по тротуару. Все случилось неподалеку от дома №8.

11-летний школьник катался один. Когда он переезжало внутридворовой проезд, его сбила машина. «Крайслер» выезжало со стороны двора, но из-за заборов и живой изгороди не увидел ребенка.

— Ребенок был без сопровождения взрослых. В результате наезда 11-летний пешеход, с предварительным диагнозом «перелом бедренной кости», госпитализирован в медучреждение, — сообщили в Управлении Госавтоинспекции Москвы.

Дорожные полицейские проводят проверку по факту ДТП, чтобы установить, кто виноват в аварии. С одной стороны, управляющий самокатом вроде как должен спешиваться при переезде дороги. С другой, электросамокаты слабо регламентированы законом. Нет даже четкого определения с какого возраста ими можно управлять и где двигаться — по тротуару или дороге.

В Москве существуют нормативы лишь для шеринговых компаний. Там аренда с 18 лет и ограничение скорости до 25 км/час, а также до 15 км/час в парках. Однако средства индивидуальной мобильности — так предлагают именовать электросамокаты юридическим языком — у рядовых владельцев никак не указаны в нормативных актах. Закон только прорабатывают на федеральном уровне.

В Москве машина сбила мальчика на электросамокате
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