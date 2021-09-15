В Москве подростка на электросамокате сбил «Крайслер»

На улице Гримау иномарка наехала на подростка, который катился по тротуару. Фото: Кадр видео

Очередная авария с электросамокатом в Москве, на этот раз на юго-западе. На улице Гримау неподалеку от метро «Академическая» иномарка наехала на подростка, который катился по тротуару. Все случилось неподалеку от дома №8.

11-летний школьник катался один. Когда он переезжало внутридворовой проезд, его сбила машина. «Крайслер» выезжало со стороны двора, но из-за заборов и живой изгороди не увидел ребенка.

— Ребенок был без сопровождения взрослых. В результате наезда 11-летний пешеход, с предварительным диагнозом «перелом бедренной кости», госпитализирован в медучреждение, — сообщили в Управлении Госавтоинспекции Москвы.

Дорожные полицейские проводят проверку по факту ДТП, чтобы установить, кто виноват в аварии. С одной стороны, управляющий самокатом вроде как должен спешиваться при переезде дороги. С другой, электросамокаты слабо регламентированы законом. Нет даже четкого определения с какого возраста ими можно управлять и где двигаться — по тротуару или дороге.

В Москве существуют нормативы лишь для шеринговых компаний. Там аренда с 18 лет и ограничение скорости до 25 км/час, а также до 15 км/час в парках. Однако средства индивидуальной мобильности — так предлагают именовать электросамокаты юридическим языком — у рядовых владельцев никак не указаны в нормативных актах. Закон только прорабатывают на федеральном уровне.