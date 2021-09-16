Услышала запах знакомой кофты: в Домодедово нашли собаку, сбежавшую из переноски

Поймать собаку на территории аэропорта не удавалось почти неделю, пока в Москву не прилетела хозяйка пса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Шесть дней назад супруги Екатерина и Сергей Безручко вылетели на отдых в Симферополь, в путешествие с ними должна была отправиться любимая собака Ева, но в самолете ее не оказалось. Выяснилось это уже по прилету в Крым. Собака потерялась. Точнее осталась в «Домодедово». Поймать собаку на территории аэропорта не удавалось почти неделю, пока в Москву не прилетела хозяйка пса.

- В поисковой группе были задействованы порядка 50 человек, в том числе кинологи и волонтеры из числа сотрудников воздушной гавани. Вчера весь световой день хозяйка Евы искала ее вместе с нами. Кинологи аэропорта разработали план: оставить личные вещи хозяйки в переноске и любимые лакомства Евы в миске с прикормом. План сработал, и Ева вышла к переноске, - рассказали в аэропорту «Домодедово».

Несколько дней сотрудники аэропорта искали собаку самостоятельно, а потом кинологи подсказали, что нужна какая-то личная вещь хозяйки, чтобы Ева пришла на знакомый запах. Для этого Екатерина Безручко лично прилетела в Москву, сняла с себя толстовку.

- Мы были на отдыхе, созванивались с аэропортом все дни. Но стало понятно, что нужно лететь самой. Мы планировали возвращаться 24 сентября, но это было бы долго – чтобы было с собакой за этой время. Вчера весь день мы проходили по территории аэропорта, но безуспешно. К вечеру я сняла толстовку и поехала домой. Кофту положили в прикормленном месте, - рассказывает kp.ru Екатерина Безручко.

Хозяйке пришлось лично прилететь из Симферополя, чтобы помочь в поиске питомца Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- И собака именно туда пришла?

- Да, в 4 утра. Мне сразу же позвонили из аэропорта и сказали, что Ева пришла на запах кофты. Съела свои любимые вредности – сосиски, вкусняшки-косточки. И не стала сопротивляться, когда сотрудники аэропорта позвали ее по имени.

От счастья хозяйка заплакала, а потом прыгнула в такси и приехала в аэропорт к любимой собаке. Сейчас вместе с Евой они ждут самолет в Симферополь, чтобы продолжить путешествие.

- Эта попытка должна быть удачной, - сказала Екатерина Безручко.

Шесть дней назад при погрузке в самолет была повреждена переноска, в которой была собака. Как потом выяснилось, Ева сбежала и самолет улетел без нее. О пропаже собаки супруги Безручко узнали только по прилету в Симферополь, хотя платили за багаж 3000 рублей.

- Когда мы сдавали багаж, то собака была в переноске, которая закрыта на хомуты – муж все проверил лично. Вряд ли собака, которая весит всего 10 кг, могла сорвать замок, открыть клетку, - вспоминает Екатерина Безручко.

Авиакомпания принесла извинения хозяйке за случившееся и компенсировала расходы на дополнительные перелеты в Москву.

- Никогда раньше мы с собакой не летали, это должен был быть первый полет для Евы. Но получился вот такой инцидент. Но теперь мы снова готовимся к вылету, уже сегодня будем в Симферополе, - сказала Екатерина Безручко.