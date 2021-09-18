Альфрейные росписи и световые окна: Как реставрируют булочную Филиппова на Тверской

Старинная почтовая открытка с изображением булочной Филиппова

В столице продолжается реставрация булочной Филиппова с кондитерской и кофейной. Статусом объекта культурного наследия здание не обладает – нынешний владелец мог переделать фасад и внутренний интерьер на свой вкус, но важные архитектурно-художественные элементы декора решили сохранить. Сайт KP.ru рассказывает, как ведутся работы.

Булочки с изюмом для губернатора

Тверская улица временно лишилась легендарного гастронома «Елисеевский» (Тверская, 14), но власти города обещают, что он откроется для покупателей вновь, так как здание обладает статусом объекта культурного наследия федерального значения. Да, и в целом, магазин «Елисеевский» имеет богатую 120-летнюю историю.

Статусом объекта культурного наследия здание не обладает. Фото: Мосгорнаследие

Не менее значительную историю имеет и булочная Филиппова (Тверская, 10), которая находится по соседству. Долгие годы здание стоит в строительных лесах и что под ними происходит – никто не знает. Восстановить легендарную булочную Филиппова с гостиницей «Люкс» пытались неоднократно. Четыре года назад инвесторы хотели вложить 6,6 млрд рублей, но проект не был реализован. В прошлом году на фасаде появился обнадеживающий баннер «2020-2024».

Пока же экскурсоводы продолжают водить по Тверской целые группы людей и рассказывать, какой аромат булочек с изюмом, калачей и саек стоял по утрам из булочной Ивана Филиппова, хотя самой пекарни здесь давно нет.

- Это здесь впервые стали выпекать булочки с изюмом. Свежую сдобу от Ивана Филиппова доставляли даже к столу губернатора. Но однажды дело булочника чуть не пошло под откос – в булочке губернатора попался таракан, Филиппова вызвали к правителю, но пекарь надломил булку и съел ее, сказав, что это изюм. После этого в сдобное тесто горстями сыпали изюм, - рассказывает частный гид Юлия Мирова.

Нынешний владелец мог переделать все на свой вкус, но важные архитектурно-художественные элементы декора решили сохранить. Фото: Мосгорнаследие

Булочная появилась в этом месте в 1837 году. Славилось место пирогами с воронежскими яблоками и вятской клюквой. Уже к 1905 году булочная Филиппова стала главной кондитерской города. А в 1911 году к ней пристроили гостиницу «Люкс» на 550 мест. В памяти экскурсоводов сохранился факт, что в начале 1919 года несколько дней здесь жил поэт Сергей Есенин.

- Это было модное место по тем временам, наравне с Верхними торговыми рядами (ныне ГУМ), с магазином-гастрономом «Елисеевский». После революции семейное дело Филиппова завершилось, рецепты стали менять, а при советской власти легендарная булочная превратилась в обычную пекарню - «Булочную №1», - рассказывает москвовед Павел Гнилорыбов.

Сохранить декор фасада и световые окна

Еще в 2000-е годы в здании Филиппова пахло выпечкой – можно было купить булки и модную пиццу. Но в 2007 году двери закрыли на реставрацию. Каждый инвестор, который брался за работы, обещал возродить ту самую булочную, и москвичи воодушевлялись, что вернется историческое место. Но прошло 14 лет и здание по-прежнему закрыто строительными лесами.

Специалисты в результате натурных исследований раскрыли бежевые цвета фасада. Фото: Мосгорнаследие

По новому проекту, который хотят реализовать к 2024 году, в здании появится гостиница с булочной. Для клиентов будет работать подземный паркинг.

- Статусом объекта культурного наследия здание не обладает. Но тем не менее по нашему настоянию и авторского надзора все важные архитектурно-художественные элементы декора сохраняются, - рассказали в Мосгорнаследии Москвы.

Главный фасад участвует в формировании облика Тверской улицы, поэтому так важно сохранить историческое восприятие. Известно, что специалисты в результате натурных исследований раскрыли бежевые цвета фасада.

После демонтажа элементы фасада перевезут в мастерские на реставрацию. Фото: Мосгорнаследие

- Специалисты, проводившие обследование подвальных помещений буквально на днях, порадовали нас новыми находками. Им удалось раскрыть сохранившиеся световые окна фирмы «Люксфер». Такие окна ставили на рубеже XIX-XX веков. Призмы собирали свет, поэтому в подвале было светло, а хозяевам не нужно было тратиться на дополнительные электролампочки, - рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Световые окна были модными, но хлопотными в эксплуатации. После революции в некоторых зданиях их заменили или хуже того – отверстия забетонировали. Сохранилось в столице лишь несколько таких окон: два – в Кривоколенном переулке и одно возле дома№ 4 в Малом Харитоньевском переулке.

Некоторые архитектурно-декоративные фасадные элементы придется воссоздать. Фото: Мосгорнаследие

В настоящее время специалисты демонтируют элементы фасада для того, чтобы перевезти их в мастерские на реставрацию. Некоторые архитектурно-декоративные фасадные элементы придется воссоздать.

В мастерские уже перевезли росписи на живописном плафоне, альфрейные росписи, имитирующие обои с виньетками, а также уникальный барельеф «Танец» с большой вероятностью, выполненный Петром Петровичем Кончаловским и Сергеем Тимофеевичем Коненковым, а также кариатиды зала ресторана «Центральный».

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