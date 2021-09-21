Бабье лето в Москве все же будет! Синоптики обещают тепло и солнце после 27 сентября 2021

Сентябрь 2021 в Москве может стать самым холодным с начала века, а может и за всю 140-летнюю историю наблюдений за погодой, признают синоптики Московского метеобюро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сентябрь 2021 в Москве может стать самым холодным с начала века, а может и за всю 140-летнюю историю наблюдений за погодой, признают синоптики Московского метеобюро. Вот вам и глобальное потепление! Сейчас погода в столице на 4 – 5 градусов холоднее, чем обычно в этих числах, температура соответствует климатическим нормам для середины октября. Получается, осень опережает календарь почти на месяц. А бабье лето, наоборот, опаздывает. Но оно все же будет!

- В самых последних числах сентября и в начале октября установится сухая, преимущественно солнечная погода. И будет очень тепло для этого времени года, +15...+17 градусов, - обнадеживает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Да, сейчас-то на улице всего +7! И средняя температура первых трех недель сентября 2021 на 1,8 градуса ниже климатической нормы. За последние 25 лет сильнее, чем сейчас, москвичи мерзли лишь в 1997 году, когда первый осенний месяц оказался на 2,5 градуса холоднее, чем положено по климату. А с начала XXI века такого не было ни разу.

Абсолютный же рекордсмен по холодам – сентябрь 1993 года, чья средняя температура не дотянула до климатической нормы 4,5 градуса. У нынешнего сентября есть шансы превзойти и это сомнительное достижение, считают в Московском метеобюро.

Если говорить не о средней температуре месяца, а о температурных минимумах и максимумах сентября – тут нам рекорды не грозят. Самые сильные сентябрьские морозы зафиксированы 29 сентября 1881 года, -8,5 градуса. И рекорд по жаре тоже держится с позапрошлого века, он установлен 3 сентября 1890 года, +32,3 градуса.

Дожди в Москве и области хоть и не рекордные, но воды с неба вылилось уже очень много. Только за время нынешнего ненастья, с вечера воскресенья до утра вторника, - почти половина месячной нормы (а для сентября она составляет 66 мм). Дожди, хоть уже и небольшие, будут идти до воскресенья, 26 сентября, не радуют прогнозами в Гидрометцентре России.

Кстати, только в понедельник, 20 сентября, столице досталось 18 мм осадков. На грани суточного рекорда – 20 сентября 1946 года за сутки выпало 18,2 мм.

Откуда такое неприятное сочетание, и холод аномальный (отставание от климатической нормы на 4 – 5 градусов – это аномалия), и дожди чуть ли не рекордные? Погоду в Московской области сейчас определяют одновременно и северный скандинавский циклон, отсюда и холода, и ненастный европейский циклон, он принес осадки.

По прогнозу Гидрометцентра России, в среду, 22 сентября, днем +7...+9 градусов, пасмурно и сыро.

В четверг и пятницу, 23 – 24 сентября, потеплеет до +10...+12 градусов, по-прежнему облачно, с небольшими дождями.

В субботу и воскресенье +8...+13 градусов, но все еще сыро, возможны небольшие дожди.

В понедельник, 27 сентября, - начало обещанного бабьего лета. Переменная облачность, сухо, днем +8...+13 градусов. Ждем, что потом станет теплее!

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