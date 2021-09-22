У курьеров и таксистов, сотрудничающих с Яндексом, появятся «больничные» и страховка — теперь по всей России

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Агрегатор Яндекс.Такси сообщил, что до конца 2022 года намерен вложить один миллиард рублей в расширенную программу страхования партнеров. Речь о водителях и курьерах, которые выполняют заказы через систему. Страховщиком выступит компания «Манго».

ЧЕМ ПОМОЖЕТ ПОЛИС

По оценкам Яндекса, в России с их компанией сотрудничают несколько сотен тысяч водителей и десятки тысяч курьеров — колоссальная часть трудоспособного населения. Они получат возможность получить полис, которые предусматривает несколько страховых сценариев.

Первый — выплата компенсации при болезни — аналогичен «больничным», которые получают через соцстрах. Поскольку с сервисом работают много самозанятых и индивидуальных предпринимателей, которые платят налоги по упрощенной схеме, компенсаций от государства они лишены. «Больничные» водителю или курьеру страховая выплатит в размере от 800 до 2000 рублей в день. Точная сумма зависит от региона работы партнера.

Новая страховка предполагает и возмещение вреда от несчастного случая. Выплата компенсации составит до двух миллионов рублей. Также предоставят доступ к телемедицине — дистанционным консультациям с врачами частных клиник. Оплату расходов на страховку на себя берет агрегатор.

НУЖНА ЛИ СТРАХОВКА САМИМ ТАКСИСТАМ

Современные агрегаторы иначе называют цифровыми платформами. Площадка, которая выступает посредником между клиентом и тем, кто готов исполнить заказ. Такой тип занятости — платформенный — новый для России. Это не работа по трудовому договору и не подряд на заказ.

— Безусловно, такой тип занятости должен быть изучен и урегулирован с учетом специфики. Самозанятые, как и все, кто сотрудничает с платформами, являются независимыми предпринимателями и самостоятельно определяют, как распоряжаться заработком и какой процент от него должен идти на страховые взносы. На наш взгляд, роль платформ в этом вопросе – создавать максимально комфортные условия для партнеров, развивая собственные программы поддержки. Поэтому мы запустили программу льготного страхования водителей такси и курьеров. Решение об участии в программе остается за нашими партнерами, — ранее заявлял директор по корпоративным отношениями и связям с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков.

С политикой агрегатора согласны и водители-партнеры. Компания проводила опрос по поводу востребованности социальных гарантий среди исполнителей. Большинство водителей назвали страхование по болезни или от несчастного случая одной из основных потребностей в своей работе.

Изучением вопроса платформенной занятости задаются современные экономисты. Так, специалисты научно-учебной лаборатории «Локомотивы роста» при Финансовом университете Правительства РФ пришли к выводу: для современных партнеров платформ остро стоит вопрос социальной защищенности. Поэтому этой сфере остро необходимо нормативно-правовое регулирование. Тогда и экономика будет развиваться динамичнее, и исполнили получат некие гарантии.

Пока внедрение таких программ на высоком государственном уровне обсуждали лишь единожды. На одной из дискуссий ПМЭФ минувшим летом глава Минтруда Антон Котяков говорил, что самозанятость — лишь налоговый режим, социальных гарантий вроде пенсии или страховку для человека он не предполагает. При этом нет задачи сделать цифровые платформы работодателями. Поскольку отношения «заказчик — агрегатор — исполнитель» не являются трудовыми.

Представителей цифровых платформ он призвал прорабатывать инструментарий для поддержки своих партнеров и упомянул, что стимулировать начинание должны власти. Это обеспечит минимальные соцпакет исполнителям и не создаст препятствий для развития бизнеса.

КУПИТЬ ПОЛИС МОГУТ ПРЯМЫЕ И НЕПРЯМЫЕ ПАРТНЕРЫ

Проект по страхованию своих партнеров Яндекс ранее тестировал в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. Исполнителям предложили приобрести страховой полис по цене 540 рублей. Причем водитель или курьер оплачивает только 50%, вторую половину софинансирует Яндекс.

Сейчас программу расширяют. Она уже доступна ИП и самозанятым по всей России. По словам представителей Яндекса, в будущем доступ к ней получат непрямые партнеры или, проще говоря, водители таксопарков, которые берут заказы в агрегаторе.

КОНКРЕТНО

Сколько стоит страховка для партнеров

Участие добровольное, стоимость зависит от региона. Первый месяц страховки по программе будет бесплатным. Дальнейшая цена зависит от уровня партнера.

Прямым партнерам (самозанятым) со статусом «золото» или «платина» вернется 100% стоимости страховки на баланс в Яндекс.Про. Фактически страховка будет бесплатной.

Непрямым партнерам (водители или курьеры парков) со статусом «золото» или «платина» вернутся 50% стоимости полиса на баланс в Яндекс.Про.

Остальные водители и курьеры — предложение для них доступно по полной стоимости.

В компании подчеркивают, что партнеры могут и не приобретать полис — решение остается за ними.