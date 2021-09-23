Тверская «перестраивается» под новых туристов в Москве

Самый долгожданный проект 2024 года – реконструкция булочной Филиппова Фото: Алиса ТИТКО

Тверская улица давно перестала конкурировать с самыми дорогими и модными улицами столицы. Бутики премиум-класса открывают в Столешниковом переулке, модные рестораны и кафе – на Большой Никитской и Патриарших прудах. Однако главная улица Москвы заметно «перестраивается». Эксперты говорят, что возвращение иностранных туристов пойдет Тверской на пользу.

Занять козырные места

Свободных площадей на Тверской за прошедший год стало больше – количество предложений выросло с 7% до 21%. Закрылись 26 заведений, среди которых 7 предприятий общественного питания (в их числе клуб-ресторан Night flight, бар «Мумий тролль Music Bar», кафе «Шоколадница» и «Хлеб насущный», другие).

- Бар был вынужден закрыться из-за пандемии, - сообщил владелец Илья Лагутенко. – Будем хранить теплые воспоминания, постараемся подумать, как начать с чистого листа.

Помещение бара на Тверской по-прежнему пустует, а «Мумий тролль» открылся на Новом Арбате.

Переехали из одного помещения в другое Eurospar и Librederm, оставаясь на Тверской улице, они просто оптимизировали свои площади.

На Тверскую вышли новые магазины… Фото: Алиса ТИТКО

- Самым ярким уходом с Тверской за прошедший год - магазин «Мой Ашан». Закрытие было ожидаемым - у арендатора закончился договор аренды, а свой проект они, по сути, открывали к Чемпионату мира по футболу 2018 года. За три года магазину так и не удалось стать популярным местом у горожан и гостей столицы. Причиной для закрытия стали низкие финансовые показатели, он не приносил ожидаемой прибыли, поэтому компания в принципе не стала развивать проект «Мой Ашан» в центре, - рассказала Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank.

Громко закрылся и легендарный «Елисеевский», так как были внутренние проблемы сети «Алые паруса», которая управляла гастрономом. Но власти Москвы пообещали, что «Елисеевский» вернется и продолжит свою историю, начатую в 1901 году. Однозначно магазин был местом притяжения туристов – сюда нужно было идти за сувенирной коробкой конфет и посмотреть роскошные люстры.

Кроме того, москвичи наблюдают уход банков с Тверской - закрылись отделения «Росбанка» и «Сбербанка».

- В скором времени планируется уход нескольких ритейлеров с Тверской, в дополнение к тем, кто уже ушел. На место старых арендаторов могут прийти новые, но в основном того же non food и фэшн сегмента, - говорит Ольга Свиридова, ведущий консультант направления Street retail компании «Магазин Магазинов».

… а от предыдущих арендаторов остались только вывески Фото: Алиса ТИТКО

Туристический поток возвращается

Большинство пустых помещений на Тверской располагаются на первых этажах жилых домов, что практически делает невозможным размещение общепита, который продолжает лидировать среди запросов арендаторов.

- Тверская «умерла», когда убрали парковки. Тогда же ушли премиальные бутики, и рестораны туда приходить не мечтают. Все зависит от трафика. На Тверской не осталось ключевых игроков – магазинов, ресторанов, ради которых бы люди туда приезжали. Те же Патрики стали фуд-кластером, потому что в одном месте много классных заведений. Люди приходят туда обедать в одно заведение и по пути узнают о другом – это понимают и новые рестораторы. С одной стороны – большая конкуренция, а с другой – реклама и трафик. Тоже самое произошло с Большой Никитской, когда там открылись рестораны She, Krasota. А Тверская, увы, перестала привлекать рестораторов, - говорит Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

Тверская «перестраивается» на глазах и тут две важные причины: возвращение внешнего туристического потока (открываются границы) и осознание собственников недвижимости, что изменился портрет их арендатора. Теперь улица в большей степени рассчитана на другого потребителя - уровня «средний» и «средний +». Собственники зданий готовы сдавать даже по 15 квадратных метров.

- Спрос на офисную недвижимости составляет 30%. Уровень цен на покупку торговых площадей в Тверском районе снизился — на 10% прошлого года. Аналитики агентства Colliers по итогам III квартала не включают Тверскую в список самых пустующих улиц. По их данным, в антирейтинге вакантности лидирует Мясницкая (19%), Петровка (11%) и Кузнецкий мост (7%), - говорит Тимур Зайцев, руководитель направления коммерческой недвижимости Авито Недвижимости.

Собственники зданий готовы сдавать даже по 15 квадратных метров Фото: Алиса ТИТКО

Телеграф, булочная и бургеры

За прошедший год на Тверской были и открытия: First coffee, гипермаркет «Розовый кролик», «Делимаркет», «Цветы», магазин термосов Bobber (магазин термосов), кафе «Одесса Мама», продуктовый магазин Eurospar и Islnd Soul.

- Cейчас встречаются примеры некоторого перепрофилирования помещений: на Тверской собственники сдали помещения в краткосрочную аренду нескольким арендаторам. Но это в большей степени связано с желанием получать арендный доход, пока подбирается подходящий арендатор - такие договоры аренды краткосрочные и предусматривают для арендодателя возможность расторгнуть их в любое время, - говорит Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank.

В соцсетях есть свои «эксперты», которые считают, что продавать трикотажные платья и взрослые игрушки-безделушки – это не уровень Тверской.

- Но как раз у «Розового кролика» и «Ивановского трикотажа» - это имиджевые точки на Тверской улице,- объясняет Ольга Свиридова, ведущий консультант направления Street retail компании «Магазин Магазинов».

Тверская может измениться за счет новых игроков. В настоящее время на реставрации два исторических здания: Телеграф (Тверская, 7) и Булочная Филиппова (Тверская, 10). Их планируют приспособить под современные точки торговли. Открытия запланированы в 2024 году.

- Это здесь впервые стали выпекать булочки с изюмом. Свежую сдобу от Ивана Филиппова доставляли даже к столу губернатора, - вспоминает гид Юлия Мирова.

В здании откроют гостиницу, а на первом этаже по-прежнему будет булочная – с новыми рецептами, но с какой легендой. Для клиентов будет работать подземный паркинг.

Ведется благоустройство возле ресторана питания Фото: Алиса ТИТКО

Благоустройством территории занялся и ресторан быстрого питания «Макдональдс». Главный вход сейчас огорожен, предстоит выполнить декоративную облицовку фасадов и сделать комфортабельной прилегающую территорию.

Отреставрировать фасад обещают к 100-летию «Концертного зала имени Чайковского» Фото: Алиса ТИТКО

В строительных лесах и «Концертный зал имени Чайковского» на Тверской. Отреставрировать фасад планируют к 100-летию филармонии, которое отметят 29 января 2022 года. Кропотливо восстанавливают поверхности с «терразитовой штукатуркой», которая имитирует необработанный натуральный камень. Обновления коснутся и интерьеров зала Чайковского - 1500 кресел перекрашены, паркет отшлифован, реставрация дошла и до Зимнего сада.