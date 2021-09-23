В салонах Xiaomi Mi Store в Москве можно подключить цифровые сервисы от МТС

В популярных в Москве салонах умной техники Xiaomi появились новые услуги. В магазинах Mi Store теперь можно не только купить смартфоны, ноутбуки, фитнес-браслеты, робот-пылесосы и прочую технику, но и одновременно подключить к ним необходимые цифровые сервисы. Это удобнее и быстрее, чем ехать в специализированный салон мобильной связи. К примеру, покупая телефон, можно сразу приобрести к нему сим-карту и подобрать выгодный тарифный план со скоростным интернетом или оформить подписку на онлайн-кинотеатр, чтобы смотреть новинки, которых еще нет в прокате. Не отходя от кассы, можно оформить подписку на музыку, библиотеку или подключить дополнительные облачные сервисы для хранения данных. А также на месте протестировать товары и сервисы для умного дома, управление которыми осуществляется через смартфон, подключенный к интернету. Продажи открылись в 27 фирменных магазинах Xiaomi, расположенных в крупных торговых центрах Москвы и Подмосковья.

- Сотрудничество с МТС - важный шаг для нашего развития. Уверен, клиентам понравится возможность одновременно с покупкой смартфонов или других устройств подключиться к связи с дополнительными сервисами МТС в наших салонах, - говорит Николай Тюрин, гендиректор ООО «Смарт Оранж», под управлением которого находится сеть авторизованных магазинов Mi Store.

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Как часто москвичи меняют телефоны*

14% пользователей меняют смартфоны, как только выходит новая модель. Причем делают это даже, если старый гаджет в порядке и отлично работает.

37% покупают новые телефоны только, если старый смартфон сломался.

20% меняют гаджеты, когда требуется устройство с лучшим функционалом.

13% пользователей откладывают покупку нового телефона до последнего, пока не наступает ситуация, когда девайс настолько устаревает, что перестает поддерживаться производителем.

11% начинают пользоваться новинкой, потому что им ее подарили.

5% идут в салон за новым устройством, если старое украли

Кстати, женщины покупают новые телефоны чаще, чем мужчины. При этом сильный пол чаще делает подарки в виде новых смартфонов, а сами пользуются старыми телефонами жен.

* По данным исследования, проведенного SuperJob