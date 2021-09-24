В Москве нашли тела двух курсантов полицейской академии : "Лежали с мёртвым котенком в ванной на полу"

Сейчас в квартире работают криминалисты. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда дочка больше суток не отвечала на телефонные звонки, ее отец решил: случилось что-то дурное. Житель города Чернь, что в Тульской области, рванул в съемную квартиру чада, 19-летней студентки второго курса Московской полицейской академии. Утром в пятницу, 24 сентября, дверь однушки на улице Боженко встревоженный отец открыл своим комплектом ключей. Внутри он обнаружил жуткую картину.

- 19-летняя курсантка и ее молодой человек, с которым они учились на одном факультете, были мертвы. Тела находились в ванной комнате и лежали друг на друге, - сообщил kp.ru собственный источник в правоохранительных органах.

В квартире нашли подозрительный порошок, который уже отправили на экспертизу. Возможно, это наркотическое вещество. Предварительно установлено, что причиной смерти студентов стало отравление химическим веществом.

Сейчас в квартире работают криминалисты. По словам опрошенного отца, дочка хорошо училась, занималась спортом, не пила и не курила. Вместе с погибшим одногруппником следующим летом они планировали свадьбу.

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