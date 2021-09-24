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Общество24 сентября 2021 14:16

Что за дом такой - одна стеночка: В Москве на Таганке отреставрировали плоскую пятиэтажку

Здание осталось жилым, однако часть квартир отдали под офисы
Павел КЛОКОВПавел КЛОКОВ
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Здание осталось жилым, однако часть квартир отдали под офисы

Здание осталось жилым, однако часть квартир отдали под офисы

Фото: Иван МАКЕЕВ

Этот дом и, правда, похож на киношную декорацию. И рядом с приземистыми дореволюционными двухэтажками выглядит почти великаном. Или, как говорят в архитектуре, доминантой (это когда одно сооружение господствует над другими, резко выделяется на их фоне и привлекает внимание).

Речь идёт о доме №1/2 стр 2 по ул. Таганской.

Вероятно, разговоров о нём было бы гораздо меньше, если бы не один любопытный факт. Правый угол этого здания (если стоять рядом со станцией метро «Марксистская» и смотреть на фасад) является острым. И боковая стенка (правая) с определенного ракурса просто-напросто не видна. Создается полное впечатление, что дом плоский. Его в народе так и прозвали.

Этот дом и, правда, похож на киношную декорацию.

Этот дом и, правда, похож на киношную декорацию.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Хотя на самом деле, он очень даже обычный. Разве что старенький (год постройки - 1914-й). С высоченными потолками. Просторными подъездами. И лепниной.

До революции это был доходный дом (квартиры сдавались в аренду). А уже после 1917 года его заселили обыкновенными советскими семьями. Которые и проживали тут до начала 2000-х.

Затем - расселение жильцов и капитальный ремонт. Деревянные перекрытия за десятки лет стали аварийными. Коммуникации пришли в негодность. И другого выхода у города просто не было. Это признают даже сами жильцы, хотя некоторых из них переселили аж в Люблино (экология там, конечно, получше, однако Таганка - это всё-таки центр).

Создается полное впечатление, что дом плоский. Его в народе так и прозвали.

Создается полное впечатление, что дом плоский. Его в народе так и прозвали.

Фото: Иван МАКЕЕВ

СИСТЕМА НИППЕЛЬ

Ремонт шел ни много ни мало пятнадцать лет. Так что местные жители уже привыкли к защитной сетке, которая висела на здании. Но теперь эту сетку сняли. И очередной блогер, заметивший обновленный дом, закинул фотографию в интернет. Комментариев вал. В том числе, юмористических. Скажем, пользователь Фейсбука Сергей Фролов написал:

«Жители этого дома заказывают на дом из еды только камбалу, пиццу на тонком тесте и лаваш».

Многие вспомнили и о том, что в столице есть ещё два плоских здания. И сайт KP.ru про них тоже писал. Это четырёхэтажные дома №36 и №38 по улице Пресненский Вал. История точно такая же. Были построены в 1910 году. Квартиры сдавались внаём. Потом - в советское время - доходные дома стали обычными, жилыми. Внутри по сей день деревянные широкие перила, механические дверные звонки, которые нужно крутить вручную (чудо, а не звонки), ну и потолки до небес. При этом один угол у каждого дома острый (примерно 45 градусов). Отсюда и оптический обман, над которым шутят в интернете.

Вообще москвоведы не раз объясняли, что это за архитектурный ход такой.

В начале прошлого века застройка в городе становилась всё более плотной, и каждый клочок земли был в цене. Если край имеющегося участка был косым, то его так и использовали. И возводили стенку не под прямым углом, а под острым. Плюс случалось так, что две улицы сталкивались лбами. И приходилось жертвовать куском здания. Так вышло и на Таганке. Плоский дом, о котором мы пишем, строился рядом с Товарищеским переулком - буквально вплотную с двухэтажным зданьицем. Нужно было или отступить от него несколько метров. Или всё-таки сузить угол в новом строящемся доме (что и было сделано).

До революции это был доходный дом (квартиры сдавались в аренду). А уже после 1917 года его заселили обыкновенными советскими семьями. Которые и проживали тут до начала 2000-х.

До революции это был доходный дом (квартиры сдавались в аренду). А уже после 1917 года его заселили обыкновенными советскими семьями. Которые и проживали тут до начала 2000-х.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ЗАСЕЛЯЕТСЯ ПОТИХОНЬКУ

И всё же дома раньше строили основательно. Это не хрущевские клетки с крошечными кухоньками. И даже не просторные сталинки, в которых жили партийные деятели, военные, профессура.

Тут тебе и полы дубовые, и высоченные двери с витиеватыми латунными ручками, и кухни с дымоходами для самоваров, и медные вентиляционные решетки по углам комнат, и четырехметровые потолки с лепниной.

Сейчас - после ремонта - всё это царское благолепие ушло в прошлое. Какие дымоходы. 21 век на дворе.

К тому же жилых квартир в доме стало меньше, потому как первый и второй этаж заняли предприниматели разных мастей.

Ну вот навскидку. Заходим во второй подъезд. А там, как в торговых центрах, указатели. Студия загара. Скупка золота. Обмен валюты. Химчистка. Магазин кальянов. Массажный салон. И многое, многое другое. Очевидно, играет свою роль геолокация. Рядом две станции метро, небезызвестный театр, набережные. До Кремля два километра.

Третий этаж. Мешки со строительной смесью. Мебель, обернутая целлофаном. И ни одного человека. (Не боятся же оставлять без присмотра).

Четвертый. То же самое.

Пятый. Строительный мусор. Вёдра. Шпатели, полутёрки. И два таджика. Трезвые, в комбинезонах.

Квартиры, говорят, все уже распроданы. Но заселилась только одна семья. И та приезжает редко. Дом от других ничем особенно не отличается. Разве что лифт есть (в пятиэтажке-то). Его ещё не запустили. И комнаты большие.

Этим никого не удивишь.

Адрес: ул. Таганская, дом №1/2 стр 2.

Год постройки: 1914.

Стиль: эклектика.

Архитектор: неизвестен.

Количество этажей: пять.

Количество квартир: 17.

Управляющая организация: ГБУ города Москвы «Жилищник Таганского района».

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