Мыслить как вредитель: Как правильно травить тараканов, чтобы продукты дома не стали убийцами

После смертельного инцидента на Совхозной в Москве к работе дезинсекторов появилось много вопросов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Трагедия в семье, которая жила в доме на Совхозной в Люблине, заставила переосмыслить отношение к фруктам и овощам в магазинах. Дезинсектор обрабатывал супермаркет от тараканов и залил ядом арбуз. В реанимацию уехала семья, которая купила отравленный плод. Бабушка и внучка скончались, а маму врачи едва откачали.

Чтобы узнать, как работают дезинсекторы в столице, корреспондент KP.ru устроился в одну из городских служб.

С ОПЫТОМ РАБОТЫ НЕ БЕРЕМ

Призывов пойти на фронт борьбы с вредителями на сайтах с работой десятки. И деньги обещают нормальные по меркам труда неинтеллектуального: 50 — 80 тысяч рублей в месяц. Принимают без опыта. Заманивают 13-й зарплатой и компенсацией расходов на топливо и связь.

Меня, 27-летнего парня без судимостей и с крепким здоровьем, приняли влет. Поинтересовались, не работали ли я раньше дезинсектором. Мой новый начальник не любит опытных. Объясняет просто:

— Во многих компаниях разводят людей на заказах. Менеджер принимает заявку и клиенту называет минимальную сумму. Задача дезинсектора цену поднять в три-четыре раза. 50% нужно отдать компании — остальное твое. Вот «опытные» и умеют только разводить. Говорят, мол, могу потравить слабым ядом, но тараканы вернутся. Если хотите импортную отраву, нужно накинуть. А чтобы было безопасно — еще добавить, — рассказывает директор по качеству компании «Добролов», мой новый шеф Николай Дубинин (десять лет работал «на земле», выучился на санитарного врача). - Мы так не работаем. Все по-честному. Сколько стоит услуга, столько и заплатите — и тараканы не вернутся.

Я готов приступать к обязанностям и обещаю никого не разводить. Прошусь в продовольственный магазин. Обучение у дезинсекторов прямо в бою. За неделю можно запомнить, какая отрава на какую гадин действует. А за два-три месяца научиться мыслить как вредитель, чтобы знать их излюбленные места.

Расписался в должностных инструкциях и степенно сел ждать вызова. Подумать не мог, что первый же день работы выдастся столь омерзительным.

«НОВИЧОК» ДЛЯ НАСЕКОМЫХ

Раз в месяц супермаркеты обязаны проводить дезинсекцию по санпинам. Сетевой ритейл разыгрывает тендер на поиск подрядчиков. Деньги немалые — миллионы рублей. Но и объектов много. Бюджетные сети экономят, подрядчики в борьбе за куш демпингуют. В итоге получается история как на Совхозной. Дезинсектор некомпетентно распрыскивает препараты на продукты.

— Тараканы и прочие вредители — это самое интимное, что только может быть в магазине. Обработка раз в месяц не избыточная мера. Если вы не видели у себя дома тараканов уже 20 лет, это не значит, что их нет в городе. Там где много доступной еды — они приходят. Покупатель не видит изнанку, но стоит сдвинуть стеллаж или зайти за прилавок, где магазин фасует еду — твое впечатление тут же изменится, — пугает меня начальник.

Препаратом «Цигатрин», который используют многие компании, могла отравиться семья. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самая страшная ситуация, по словам моих коллег, в магазинах-одиночках, без бренда. И фудкорты, которые сейчас плодят для привлечения покупателей — излюбленная кормушка для гадов.

Близился вечер и напарники начали собирать оборудование. Днем дезинсекторы работают на фабриках и по частным вызовам. А после захода солнца — отправляются в рестораны и продмаги. Ведь по правилам травить при покупателях нельзя, а продукция должна быть убрана — на чем и погорел магазин с арбузом-убийцей.

— Твоя «уханька» и противогаз, — тянет мне защитный костюм, который носят медики в красной зоне, напарник Денис.

Сам он складывает бутылек с «Цигатрином». Тот самый яд, который по свидетельствам судмедэкспертов стал причиной летального отравления на Совхозной. В составе 15% лямбда-цигалотрина, остальное растворитель. У него специфический запах. Есть в нем что-то дурманящее, как у бензина и краски.

Трагедия в семье, которая жила в доме на Совхозной в Люблине, заставила переосмыслить отношение к фруктам и овощам в магазинах. Дезинсектор обрабатывал супермаркет от тараканов и залил ядом арбуз.

Вообще инсектицидов много — их комбинируют и чередуют, чтобы убить гадов. «Цигатрин» не считается каким-то особым. Все средства убивают одинаково.

— Это как «Новичок», только для насекомых — нейротропный яд. Воздействует на центральную нервную систему, вызывает паралич, отказ органов таракана. Чтобы навредить человеку и домашних животным нужна очень высокая концентрация. После обработки в помещении рекомендуется провести влажную уборку, — рассказывает Николай Дубинин.

В казематах рынка — тут живут гастарбайтеры. Фото: Андрей АБРАМОВ

ХИМИЧЕСКАЯ АТАКА

— Вот такен-н-н-ого таракана видел в обувном бутике! — трясет ладонью мой напарник Денис, пока мы едем на объект. — Даже не мадагаскарский, а какой-то мутант. Таких по каналу «Дискавери» показывали. Эти гады еще пикируют сверху. Таких монстров последнее время в Москве часто вижу. Скорее всего, их заводят любители экзотики в квартирах, а зверье потом разбегается через вентиляцию и давай плодится.

Мы приезжаем на продовольственный рынок. Название указывать не буду. Скажу лишь, что это один из тех исторических базаров Москвы, который в последнее время начали облагораживать. Главный вход уже закрыт для покупателей, но внутри жизнь бурлит: продавцы складывают товары на ночь, гигантские говяжьи ноги и лопатки грузят по тележкам, чтобы убрать в хранилище.

Чтобы переодеться в «уханьку», прошу у местного Ахмеда картонку. Под ноги мне швыряют полотенце с запекшейся говяжьей кровью. Как говорится, чем богаты.

Идем к одному из начальников рынка, чтобы обозначить свой визит. Тот рад: накануне с арендаторов собрали жалобы — это и есть наш план, в каких отделах нужно травить вредителей. Базарный босс, седовласый русский мужчина, по слухам полковник в отставке, командует:

— Только ничего не распылять, чтобы как с арбузом не вышло. Товары-то не все убрали.

— Плохим дезинфекторам всегда хочется устроить химическую войну. Меньше возни, выглядит эффектно, значит и заплатят больше. Нюанс в том, что это не гарантирует результат. Без геля, порошка, клеевых ловушек и липких лент от тараканов полностью не избавиться. Но это же надо корячится. Но ты не ленись!— объясняет мне начальник Дубинин.

Покупатель видит лишь декорации, настоящая жесть за прилавком. Фото: Андрей АБРАМОВ

Изнанка рынка

ЖЕСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Торговые прилавки кишат тараканами. Стоит сдвинуть холодильник, как покажется усатый жучара. Часть витрин позади продавца занавешены. Для покупателя это выглядит как аккуратный стеллаж, где торговцы хранят снедь. Но внутри рассадник. Липкие ленты, которые базарные тетки клеят от безысходности, изобилуют застрявшими гадами. Их здесь тысячи — это не преувеличение.

Мне выдают шприц с ядовитой начинкой. В каждую щель и узкий проем - по капельке. Насекомые жадно бегут на него и впиваются гадкими мордами. Дохнут не сразу. Яд вредитель должен на себе унести в гнездо и устроить пандемию среди сородичей.

Одних шприцов мало. У дезинсекторов есть специальный клей, который мажут на картон и прячут под витрины и холодильники, чтобы нейтрализовать снующую живность. Далее распыляем порошок, который нанесет еще один удар.

Обработав торговый зал, спускаемся в «казематы рынка». А там - подпольная ночная торговля. Оптовики без лицензий отпускают рестораторам и мелким коммерсантам фрукты-овощи. Это такой черный рынок внутри легального. Только для своих, что называется. Цены там гораздо ниже, продают крупные партии.

В подвалах живут десятки гастарбайтеров. Спят на нарах, по десять человек на шести квадратных метрах. У бойлерной на голую землю мигрант-бедолага сложил доски, сверху кинул матрас и, завернувшись в куртку, похрапывал перед очередным трудовым днем.

В помещениях, где не ведут торговлю, мы запускаем генератор тумана. Аналогичный прибор был у дезинсектора на Совхозной. Работать нужно в противогазе и перчатках. Видно плохо, дышать тяжело. Так что стоит ли удивляться, что обработчик залил стеллажи супермаркета. Аккуратным тут быть не получится.

Сами дезинсекторы в вину коллеги не верят. Показывают инструкцию к «Цигатрину», в которой указано, что вещество относится к 3-4 классу опасности — мало и умеренно вредные. То есть нужно выпить изрядную дозу. Для обработки разбавляют водой, а иначе неэкономично. Да и никто из сотрудников или клиентов на их памяти не травился.

На рынке проторчали до утьра. Заглянули в местное кафе. По подвесному потолку бегала крыса, на плите сидела орда тараканов. Мы распылили отраву. В благодарность хозяин-азербайджанец накрыл щедрый стол. Ели, косясь на крысиную дыру в потолке. Анекдот про патологоанатомов, которые едят рядом с молчаливыми пациентам, казался жизненным.

— Завтра придешь? В ресторан на Тверской поедем, где «шишки» обедают. Что кормить будут — не обещаю. А вот чудищ на кухне покажу! — завлекал меня начальник Николай, в глазах которого бушевал искренний пожар любви к профессии.

Я обещал подумать. Мне ведь еще домой в магазине харчишки покупать. Истинно говорят, меньше знаешь — крепче спишь.

Кафе на рынке, которое мы также обработали от полчищ тараканов. В награду хозяин накрыл щедрый стол. Фото: Андрей АБРАМОВ

КСТАТИ

В чем разница между дезинфектором и дезинсектором

Дезинфектор — это специалист широкого профиля. Он занимается борьбой в грызунами (дератизацией), сражается с возбудителями инфекционных болезней и травит вредных насекомых. Дезинсектор специализируется только на насекомых.

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