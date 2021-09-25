Биочипы в медицине, робот-тренер: какие ноу-хау показали на фестивале «Техносреда» в Москве

На ВДНХ показали более 500 разработок, которые в ближайшее время изменят представление о привычных услугах. Фото: Алиса ТИТКО

Российские ученые и технологические компании на фестивале «Техносреда» на ВДНХ показали более 500 разработок, которые в ближайшее время изменят представление о привычных услугах. Роботы все больше и больше внедряются в нашу жизнь и вытесняют человеческий труд. Наш корреспондент побывала на фестивале и рассказывает о самых интересных проектах.

Виртуальная примерочная одежды

Мечта многих женщин и мужчин покупать одежду без утомительной примерки в магазине. Десятки километров по торговым центрам, очереди в примерочных и кофта не подошла. Знакомо? А как было бы круто просто встать перед зеркалом и увидеть себя в нужном образе. Ученые из университета им. А.Н. Косыгина придумали именно такую виртуальную примерочную.

- Пандемия показала, когда были закрыты магазины, то вообще не было возможности мерять одежду. Из интернет-магазинов – не всегда подходили размеры. Наша программа позволяет увидеть, как будет выглядеть одежда на человеке без фактической примерки, - рассказывает Александр, специалист университета им. А.Н. Косыгина.

Виртуальная примерочная без всеми известных шторок, человеку не нужно раздеваться. Устройство визуально напоминает зеркало. Через камеру программа считывает ключевые точки человека, и определяет нужный размер. После этого предлагает виртуальные 3D-модели платьев, костюмов, которые есть в базе магазина.

- Вы попробуйте, - говорят консультанты.

Пробую. Предлагаемое желтое платье не подходит мне, синяя блузка сместилась с плеч. Но систему обещают доработать. Есть еще одна разработка – 3D-сканер для получения мерок человека, которые можно сразу же передавать в ателье для пошива одежды. Уже в 2022 году такие сканеры отправят на реальное производство.

Робот-футболист

Пока фанаты ругают российскую сборную за плохую игру в футбол, Московский физико-технический институт (МФТИ) подготавливает роботов-футболистов.

- Команды роботов-футболистов уже существуют, но они еще совсем маленькие и соревнуются друг с другом, - говорит Николай, представитель от МФТИ.

- Почему робот лежит?

- У него сломалась нога. Но мы сейчас отремонтируем.

Роботы-футболисты, оказывается, также могут получить травму и требуют «лечение». Представленный на фестивале 50-сантиметровый футболист Kondo-Pro имеет человеческое строение тела и органы чувств.

Роботы-футболисты, оказывается, также могут получить травму и требуют «лечение». Фото: Алиса ТИТКО

«Добрыня» вместо тренера

Помогать посетителям фитнес-клубов выполнять упражнения правильно может не только персональный тренер, теперь и робот «Добрыня». Создали спортивного помощника ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета.

- На фестиваль не доехал макет, который с глазами и всегда смотрит в лицо собеседнику. Сегодня мы представили только простой образец. Но принцип будет такой, что робот имеет компьютерное зрение и может следить за выполнением движений. Если человек делает что-то неправильно, то робот подскажет как нужно, - рассказал консультант Михаил.

- А как робот слышит и видит людей?

- При помощи нейронных сетей «Добрыня» общается с людьми, слышит вопросы и отвечает на них.

Помогать посетителям фитнес-клубов выполнять упражнения правильно может не только персональный тренер, теперь и робот «Добрыня». Фото: Алиса ТИТКО

Беспилотный автобус для парка

Первый в России беспилотный автобус «Smart шаттл» представил Московский Политех. Это полностью российская машина и система управления. Вид у беспилотного автобуса немного космический. В ближайшее время он будет тестироваться на ВДНХ.

- Он распознает объекты, знаки и путь благодаря программному обеспечению и сенсорам, - рассказал Пабло Итурралде, декан транспортного факультета Московского политеха, разработчик беспилотного автобуса «Smart шаттл».

Разработчики предполагают, что такой автобус будет использоваться в парковых зонах. В нем четыре посадочных места и возможность перевозки груза 450 кг.

Первый в России беспилотный автобус «Smart шаттл» представил Московский Политех. Фото: Алиса ТИТКО

Биочипы

Уникальную разработку представили институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН – биочипы.

- Это те самые, о которых говорят в интернете?

- Нет (смеется). Ничего вживлять мы не будем. Биочипы – это инструмент персонализированной медицины XXI века. Они позволят нам проводить анализ образцов биологического материала, - говорит Михаил, представитель института.

- А раньше такого не было?

- Раньше для обработки требовалось больше времени, сейчас же с помощью чипов можно буквально за сутки обнаружить возбудитель туберкулеза, идентифицировать генотип и подтип вируса гепатита С.

Уникальную разработку представили институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН – биочипы. Фото: Алиса ТИТКО

Робот-сортировщик мусора

Заводы по сортировке мусора уже существуют в России, но оборудование поставляется преимущественно из-за границы. Российскую альтернативу придумали в компании «Невлабс», используя нейросети.

- Большинство заводов сегодня с ручной технологией сортировки мусора, есть и с автоматическими – там практически 99% оборудования заграничного. Мы сделали отечественный робот-сортировщик. Первичный поток сортируется с помощью сжатого воздуха, а засоры убирает робот – более медленный, но точный, - рассказал Александр Неволин.

- Какой мусор может отсортировать робот?

- Любой: грязный, мокрый, жирный. Нейросеть заточена так, чтобы увидеть в потоке зеленые и прозрачные бутылки, пленки, твердый полиэтилен, алюминий, стекло, макулатура. Это все можно переработать. Остальное идет в утиль. Когда в Швеции говорят, что переработка 99% отходов – это лукавство.

- Где будут использоваться роботы-сортировщики?

- В Москве, ближайших подмосковных городах, в Твери.

Отечественный робот-сортировщик. Фото: Алиса ТИТКО

Аэротакси и беспилотные дроны

На фестивале «Техносреда» Также представили «Арктический плавучий университет» - молодые ученые прямо сейчас получают знания и навыки в Баренцевом море, а гости фестиваля могли с помощью VR очков посмотреть, как это происходит.

Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова представил кардиокресло, которое без помощи медицинского персонала определяет ритм сердца и рассчитывает рутинные показатели ЭКГ.

Фото: Алиса ТИТКО

Модель спиральной камеры гидротурбины презентовал НИУ МГСУ, а также уникальную разработку – большая исследовательская труба, которая позволяет определять аэродинамику на здания.

- Все строящиеся небоскребы проходят у нас исследования, в том числе и новый храм в Кубинке. А представленная гидротурбина будет использоваться в гидроэнергетике, она позволит модернизировать существующие агрегаты. Сейчас маленький диапазон напора, при котором достигается максимальный уровень КПД. Мы хотим, чтобы напор не падал, - объяснил Михаил Скляднев, инженер лаборатории аэродинамики в НИУ МГСУ.

Большая исследовательская труба, которая позволяет определять аэродинамику здания. Фото: Алиса ТИТКО

Разработчики аэротакси привезли на фестиваль тот самый автомобиль - пассажирский дрон, которым управляет цифровая система. В защитную капсулу одновременно могут сесть два человека и отправиться по своим делам. Возможность таких полетов сами разработчики видят не раньше 2025 года.

Фото: Алиса ТИТКО

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» рассказал о новых технологиях поиска людей – на помощь приходят беспилотные дроны. Презентовали на фестивале и смарт-часы для незрячих людей, два вида экзоскелетов, которые используются в производственных и медицинских целях.