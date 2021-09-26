Пушистый умрет от голода: После взрыва в Ногинске местные пытаются спасти кота, которого забыли на шестом этаже

Местные переживают, что животное уже более двух недель без воды и пищи

Жители Ногинска пытаются спасти кота, который остался в доме, где 8 сентября 2021 взорвался газ. Из многоэтажки 170 жильцов эвакуировали в тот же день. Спасатели проверили внимательно все квартиры, и после этого доступ к дому был ограничен.

Однако жители дома напротив из своих окон заметили, что на шестом этаже по подоконнику ходит кот-одиночка. Местные переживают, что животное уже более двух недель без воды и пищи.

- После взрыва в Ногинске на шестом этаже был обнаружен кот. Росгвардейцы в помощи отказали, животное умирает от голода. Доступ к зданию ограничен, оно находится под охраной, - написала в соцсетях местная жительница Карина Беляева.

В соцсетях считают, что просто нужно вызвать пожарных и попросить их забрать голодного умирающего кота.

После взрыва в Ногинске местные пытаются спасти кота, которого забыли на шестом этаже

- Там не один котик остался. Людей, которые были не дома, не впустили в квартиры забрать животных. Дом на протяжении всего времени оцеплен, и все службы отказывают помочь в эвакуации животных, - говорит местная жительница Наталья Келарева.

В Ногинске информацию о коте-одиночке стали распространять в соцсетях. Кто-то осуждает хозяев пушистого, кто-то говорит, что кот от голода сам выберется.

- Никто не даст гарантии, что человек зайдет в эту квартиру, а она не сложится как карточный домик, - считает местный житель Евгений Демченко.

Перестать паниковать призвал житель Ногинска Иван Иванов, который опубликовал скриншот из группы «ЧС Заречье», где местные жители обсуждали того самого серого кота, а точнее кошку. Оказалось, что это девочка, и с ней все в порядке.

- Написали, что у кошки есть доступ на улицу. Ее видели возле дома, а кто-то снял видео в тот момент, когда она пробралась в дом. Она же кошка и гуляет, где ей хочется. И кошка там, конечно, не одна. Местные видели еще двух котов, - написал Иван Иванов.

Однако местные жители все равно обеспокоены и хотят обезопасить всех животных, поэтому продолжают поиски хозяев кошек, а сами же готовы выносить корм прямо к эвакуированному дому.

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