Пустырь на окраине Москвы 200 лет назад превратился в промышленный центр, а теперь стал кварталом будущего

На экскурсиях «Москва глазами экспата» рассказывают про историю «ржавого пояса». Фото: Андрей АБРАМОВ

Ко Дню города в столице запустили экскурсии «Москва глазами экспата». Экспатами называют иностранных специалистов. Они открывают свой бизнес, или как говорили раньше — дело, проникаются нашей культурой и привносят свою. Москва становится их вторым домом.

В Царской России иностранцы основали в городе сотни производств. В советские годы многие стали платформами для новых фабрик. Но с переходом в постиндустриальную эпоху заводы стали уходить из Москвы. Промзоны оказались заброшены.

Бывшие цеха в мегаполисе мирового масштаба не могут простаивать. Им дарят вторую жизнь — ревитализируют. В Москве действует проект «Индустриальные кварталы», которые превращает «ржавый пояс» в деловые пространства и арт-кластеры.

Комплекс экономической политики имущественно-земельных Москвы пригласил гидов, которые специализируются на теме промышленного наследия. Они рассказывают горожанам о городе, каким ее видели и видят экспаты. Корреспондент «КП» сходил на экскурсию по Рябовской мануфактуре и окрестностям. В этом квартале располагались порядка 30 предприятий.

Рассказываем пять интересных фактов. Еще больше поведают на экскурсии, куда могут записаться все желающие. Всего доступны четыре маршрута.

1. Фабрики на окраине

Рябовская мануфактура начинается по диагонали через перекресток от Даниловского рынка. Ткацкое производство здесь появилось в XVII — XVIII вв. В те годы это окраина Москвы. Тут дешевая земля и перекресток дорог, которые ведут на юг России и центр города. Сегодня бы его назвали транспортным хабом. Рядом проходит Камер-Коллежский вал — таможенная граница города, на которой устанавливают охранные заставы. Но стерегут они не от внешних врагов. Первостепенной задачей таможни было пресечение ввоз нелегального алкоголя в Москву.

Вид на мануфактуру со стороны Большого Староданиловского переулка. Фото: Андрей АБРАМОВ

2. Куда исчез холодильник?

Мануфактура стоит вдоль Холодильного переулка. Но в ходы основания мануфактуры он назывался Рыбниковым, а затем Рябовским. Холодильным он стал только в 1925 году. Вел к «холодильнику»— месту хранения товаров из Южного речного порта (сейчас перенесен в Нагатинскую пойму).

Прогуляться по территории Рябовской мануфактуры можно и самому — шлагбаумов и КПП нет. Но без рассказа экскурсовода все здесь кажется просто старыми зданиями, которые привели в порядок. Фото: Андрей АБРАМОВ

Рыбников переулок — один из примеров строительства улицы на частные деньги. Его повелел сделать купец 1-й гильдии (в нее входили самые состоятельные дельцы) Максим Рыбников.

Американский токарный станок превратили в зону администратора офиса. Фото: Андрей АБРАМОВ

Первый в мире памятник курьеру установлен на территории «Товарищества Рябовской Мануфактуры». Появился он через полгода после начала пандемии ковида в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

Внутри мануфактуры сейчас офисы. Фото: Андрей АБРАМОВ

3. От пуговиц до пулемета

Чуть дальше на Павловской улице в советские годы (с 1972 года) располагался завод холодильного машиностроения «Искра»: делали фреоновые трубки. Сейчас предприятие закрыто, помещения сдают в аренду. «Искру» основали на площадке бывшего цинколитейного завода Жолобова, которое построили в 1870 году.

Улица Павловская, 27, где работал завод Жолобова, а потом завод «Искра». Фото: Андрей АБРАМОВ

Купец Жолобов, хоть и не экспат, а родом из Ярославской губернии, еще один видный предприниматель тех лет. Он получил большой заказ от железнодорожников — в ту пору это были частные предприятия. Здесь лили кокарды, бляхи и знаки отличия для жд-служащих. А еще в цехах делали форменные пуговицы с царским двуглавым орлом.

С 1923 года появилась «Искра» как завод металлический изделий. Во время Великой Отечественной тут собирали магазины для пистолета-пулемета Шпагина (ППШ).

4. Здесь обжигали первую плитку для метро

По соседству с Рябовской мануфактурой стоит керамико-плиточный завод Булганина. До революции назывался гончарно-изразцовый заводом Власова. Сейчас идет реконструкция здания. Здесь изготавливали плитку для облицовки первых станций метро.

Холодильный переулок, 3 — бывший керамико-плиточный завод Булагинна. Еще недавно тут работал развлекательный центр «Ролл Холл». Сейчас идет реконструкция. Фото: Андрей АБРАМОВ

В середине XX века заводу заказали керамический памятник Сталина, который хотели поставить на ВДНХ. Но у технологов возникла проблема: голова вождя лопалась через некоторое время после обжига — страшное дело в те годы! Однако проблема решилась сама собой: от идеи ставить памятник отказались.

5. Стратегический объект в деле просвещения народных масс

В Гамсоновском переулке (назван по имени промышленника из Британии Якова Гамсона) сейчас стоит бизнес-центр, утилитарно облицованный плиткой с большим зазором. Это здание бывшей Московской карандашной фабрики имени Красина. На открытие в 1926 году приезжали одна из создательниц системы народного образования Надежда Крупская и нарком просвещения Анатолий Луначарский.

Гамсоновский переулок, 2, стр. 1 — ныне бизнес-центр, а в прошлом карандашная фабрика всесоюзного значения. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пристальное внимание первых лиц государства неспроста. Карандаши до этого практически не производили. А без письменных принадлежностей как учить народ? Поэтому карандашная фабрика полного цикла стала стратегическим объектов в деле просвещения.

НА ЗАМЕТКУ

Какие еще маршруты есть в проекте

«Французский след в текстильной истории столицы: история и современность краснокирпичных кластеров». Покажут два крупнейших текстильных предприятия прошлого под брендами иностранных фамилий: «Товарищество мануфактуры Альберта Гюбнера» («Московский шелк») и «Шелкоткацкую фабрику Жиро» («Красная Роза»). Кроме истори производств, расскажут о двух разных сценариях реконструкции и приспособления этих фабрик, ставших точками развития Хамовников.

«Иностранцы и старинные фабрики Замоскворечья: сладкий остров, ткань-шотландка и загадки Лореаля». Прогулка по кварталам бизнес-парка «Голутвинская слобода» и фабрики «Товарищества Эйнем». Узнаете про уникальную планировку внутренних дворов и современные иностранные фирмы, которые сейчас работают в исторических корпусах. Покажут коллекцию старинных клейм на кирпичах, интерьеры и окрестные виды с крыши бизнес-парка.

«Империя Цинделя и других иностранных фабрикантов в Кожевниках». Маршрут от мастерской 1823 года швейцарца Бухера до крупнейшей мануфактуры «Товарищества Эмиля Цинделя» и советской фабрики художественных экспериментов авангарда. Гид расскажет о кожевенном заводе Тиля и немецком химзаводе «Фарбверке». Осмотр промышленной территории с десятками корпусов, рабочего городка начала ХХ века, подлинных образцов дореволюционных тканей эльзасца Цинделя.

КОНКРЕТНО

Как попасть на экскурсию

Познавательные прогулки организуют каждые выходные. Нужна предварительная запись. Оставляйте заявку на портале проекта promzony.moscow. Раздел «Экскурсии», на интерактивной карте выбираете один из маршрутов и далее кнопка «Записаться». Нужно указать имя, фамилию и контактные данные. На сайте обозначено место встречи и время начала мероприятия. Вход свободный.

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