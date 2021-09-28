Тёплая и солнечная золотая осень пришла в Москву до середины октября

Гидрометцентр России обещает +18 градусов на следующей неделе. Хорошая компенсация за несостоявшееся бабье лето! Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти весь сентябрь 2021 москвичи мёрзли, мокли и безуспешно ждали бабьего лета. Его, увы, не случилось - и уже не будет в этом году. Зато в качестве компенсации в Москву придёт очень длинная, очень тёплая и солнечная золотая осень.

Собственно, она уже началась - во вторник, 28 сентября, вместо привычных серых туч москвичи увидели синее небо и яркое солнце. И продлится это счастье до середины октября, радуют синоптики. В самые погожие дни Гидрометцентр России обещает даже +18 градусов!

Прогноз на ближайшие дни такой:

В среду, 29 сентября, солнечно и сухо, днём +11…+13 градусов.

В четверг и пятницу, 30 сентября и 1 октября, облачно, с прояснениями, без осадков, по ночам +1..,+6, днём потеплеет до +14.

- Такого ясного неба, как во вторник и среду, во второй половине недели не будет, - считает Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро. - Скажется влияние тёплого атмосферного фронта, он принесёт облака. Но дождей не ожидается.

В субботу и воскресенье, 2 и 3 октября 2021, переменная облачность, практически безветренно, и снова без дождей. Ночная температура не изменится, дневная ещё немного повысится, до +15. Так что на выходные смело можно планировать прогулки в парках, шашлыки на даче, поездки в красивые места Подмосковья. Инстаграмные фото обеспечены!

Дальше - больше. В начале следующей недели, по оптимистичным прогнозам синоптиков Гидрометцентра, октябрьское солнце прогреет воздух до +18 градусов.

Обеспечит прекрасную погоду мощный антициклон. Сейчас его центр движется от Финского залива к Московской области, и вскоре антициклон охватит огромную территорию, практически всю Европейскую часть России. И останется тут надолго - вместе с теплом и ясным небом.

- Скорее всего, вся первая половина октября будет хорошей, - делится предварительными прогнозами Татьяна Позднякова. - И уж как минимум до 11 - 12 октября, то есть ещё две недели, простоит золотая осень. Будет преимущественно сухо и тепло, около +15 градусов. Будем считать, что это компенсация за несостоявшееся бабье лето!

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