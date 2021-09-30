Во «Внуково» сняли пьяного «скалолаза»: Орал по-испански, что ему скучно

Ранее мужчина забрался под крышу аэропорта на высоту 30 метров

Спецоперация по спуску экстремала с 30-метровой высоты на землю завершена в столичном аэропорте «Внуково». Несколько часов назад мужчина забрался под крышу аэропорта и стал кричать что-то по-испански. Представители службы авиационной безопасности совместно с полицейскими пытались безопасно спустить мужчину вниз. Теперь иностранцу предстоит объяснить свой поступок. По всей видимости, заведут административное дело.

- В 0.16 мужчину, который ранее забрался вверх по металлическим конструкциям терминала А, силами сотрудников МЧС и Службы авиационной безопасности аэропорта, удалось снять. Сейчас им занимаются специалисты скорой медицинской помощи и сотрудники правоохранительных органов, - подтвердили kp.ru в аэропорту «Внуково».

Странного пассажира заметили в терминале А вечером 29 сентября – мужчина стал орать по-испански, забравшись по металлическим конструкциям под крышу аэропорта. Сотрудники «Внуково» не припомнят подобных выходок, стали быстро решать, как снять экстремала. На всякий случай привлекли и оперативные службы, и психолога, и врачей.

- Адекватность его состояния установят специалисты соответствующих служб, - сказали kp.ru в пресс-службе «Внуково».

По одной из версий, мужчина родом из Кубы. Забраться на высоту 30 метров он решил, чтобы привлечь внимание пассажиров. Оказывается, мужчине стало скучно. По некоторым данным, обратный билет у него на 3 октября и уже несколько дней он находится в аэропорту. Еще одна версия, что иностранный пассажир просто выпил много алкоголя.

- Причины поступка и состояние иностранного гражданина устанавливают специалисты соответствующих служб. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе «Внуково».

Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, на вылет и посадку самолетов инцидент не отобразился.