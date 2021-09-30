«Быстрее бы я выросла и родила ребенка»: 12-летняя девочка просила маму о братике, а забеременела сама

Шестиклассница Маша должна была 1 сентября прийти в белых бантиках на праздничную линейку в школу, но встретила День знаний в больнице. Кадр из программы канала НТВ "За гранью".

Не очень трезвый дяденька, сидящий на скамейке с бутылкой пива в руке, откровенничает:

- Я, если честно, в шоке. От Машки такого не ожидал. Хорошая же девчонка. Добрая.

Окраина Москвы. Район Отрадное. Кварталы панельных девятиэтажек, заселенных в 1970-е.

12-летняя Маша Гамова (имя и фамилия изменены) этой осенью невольно стала местной «знаменитостью». До этого, кстати, здешние панельки-девятиэтажки «прославились» другим школьником, попавшим в федеральные новости - буквально через дом от Гамовых находится печально известная школа 263. В феврале 2014-го вооруженный двумя дробовиками десятиклассник Сергей Гордеев взял здесь в заложники свой класс, застрелил учителя географии и полицейского.

Шестиклассница Маша должна была 1 сентября прийти в белых бантиках на праздничную линейку в школу, но встретила День знаний в больнице. Туда ее привезли на скорой с болями в животе. И тут внезапно выяснилось, что девочка-то беременна.

12-летний ребенок ждет ребенка.

НОВЫЙ МАЛЬЧИК

Семья у Маши самая обычная по здешним меркам. Папа на стройке работает, мама домохозяйка. А еще вместе с ними в трехкомнатной квартире бабушка живет. И собака.

- Выпивают?

- Не особо. Ничего криминального, - объясняют жители девятиэтажки.

Про саму девочку рассказывают, что она сразу чаще тусовалась с ребятами постарше, чем со сверстниками. Маша довольно рослая и на их фоне особо не терялась. Вот и прошлым летом, на каникулах, школьница ходила со старшими. Девчонкам - по 15-16 лет, а парням и того больше.

- Вечером друг за другом заходят, собираются и айда по району кружить, - рассказывает дяденька с пивом, он сосед по этажу. - Я ведь и не знал, что Машке всего 12 лет. Она взросло выглядит. У нее, извините, уже грудь третьего размера. Но я-то чего… - осекается мужик. - Я их просто во дворе вижу. А вот что в башке у того пацана было…

«Тот пацан», насколько известно, появился в компании подростков этим летом. Живет в соседнем дворе. Закончил школу.

- Уже попав в больницу, когда обалдевшие врачи вызвали полицию, девочка говорила сотрудникам, что новый парень ей сразу очень понравился и она ему соврала, что ей 16, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Мол, не хотела, чтоб он сразу дистанцировался. После этого они как бы начали дружить, стали парой. Через несколько дней она назвала парню свой настоящий возраст, но тот воспринял это нормально.

«ВИТЯ ПОЗВАЛ В КИНО»

Следующий месяц ходили по улице, взявшись за руки. Несколько раз всей компанией ездили на разные пляжи Москвы-реки. (Как родители отпускали туда Машу, которая только закончила пятый класс, - вопрос хороший). А потом Витя - так зовут парня - позвал свою девочку «смотреть кино». Это было в конце июля.

- Для этого молодой человек снял на несколько часов квартиру, - продолжает источник.

Гамовы последние недели, уже после резонанса в прессе, на осадном положении. Дверь не открывают. С журналистами не общаются. «Сеанс связи» случился только один раз - Маша с мамой поучаствовали в ток-шоу НТВ «За гранью». Там девочка и рассказала, как все случилось. Мол, смотрели они с Витей кино, смотрели…

- Все так неожиданно завязалось. И он не захотел предохраняться. Я ему говорила, что надо, потому что может быть инфекция или я могу забеременеть. А он сказал, что можно и так. Он стал моим первым мальчиком.

- Он принуждал вас?

- Нет.

По словам школьницы, секс у них с Витей был только один раз. Потом они продолжали встречаться, но «больше не спали». А еще через месяц обо всем узнала мама.

ДВЕ ПОЛОСКИ

- Я стала замечать, что дочь мне что-то недоговаривает, - рассказывает 42-летняя Елена Гамова. - Я знаю, когда у нее менструальный цикл. И тут понимаю - задержка. Она сначала говорила, что, может быть, простыла, когда они на пляж ездили. Но потом призналась, что у нее была интимная связь с мальчиком. Я побежала в аптеку за тестом.

Тест сделали дважды. Оба раза - две полоски. Подтвержденная беременность.

Елена говорит: не знала, что дочка уже живет половой жизнью, была в шоке, но не стала устраивать истерик, «чтобы ребенок от меня не закрылся».

- Дочь на удивление обрадовалась тому, что беременна. У меня шоковое состояние, а она рада. Знаете, она с детства просила: роди мне братика или сестренку. Я не была готова на еще один такой подвиг. А Маша всегда говорила - быстрее бы я выросла, родила бы ребенка, гуляла бы с ним. Ну вот как-то и получилось.

По словам школьницы, секс у них с Витей был только один раз. Кадр из программы канала НТВ "За гранью".

Пока переваривали информацию, решая, что делать дальше, Маша начала жаловаться, что у нее сильно болит живот. Вызвали скорую. Девочку с мигалками домчали в больницу. Врачам и сказали: вы знаете, у нас тут ребеночек…

Как вспоминает женщина, медики готовились к худшему: резкие боли появились либо из-за выкидыша, либо из-за внематочной беременности. Правда, после обследования стало понятно, что у девочки приступ аппендицита. Ее прооперировали.

«СКАЗАЛ: «КЛАССНО», УЛЫБНУЛСЯ И УШЕЛ»

В больнице Елена Гамова написала заявление, что отказывается прерывать беременность дочери - так Маша попросила. Многих это, мягко говоря, удивляет. Роды для 12-летней девочки могут стать фатальными. Да и вообще, в шестом классе - с ребенком на руках?!

Удивляет и железное спокойствие родителей Маши в этой ситуации. Например, с тем самым Витей Елена общалась всего один раз - в коридоре Следственного комитета, куда оболтуса доставили на допрос. «А папа у нас вообще очень спокойный», - заявила женщина. С родителями Вити Гамовы даже ни разу не разговаривали.

Школьница с мамой в эфире телешоу канала НТВ "За гранью".

Шестиклассница уверяет, что Витя никогда не говорил, сколько ему лет. По данным KP.ru, парню уже 18. То есть, под уголовную статью «Половое сношение с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (до 10 лет колонии) он попадает.

Елене молодой любовник дочери заявил, что готов жениться. (Это можно сделать только когда девушке исполнится 16 лет). При этом отстранился от Маши, как только узнал, что она ждет ребенка.

- Он меня не поддержал. Я думала, что скажу ему, а он меня обнимет, поцелует, скажет: «давай будем воспитывать нашего ребенка». Он же просто сказал: «классно», улыбнулся и ушел. Мы потом общались еще несколько раз по телефону. Но от него никакой поддержки нет. Он просто высмеивает меня из-за беременности. Поэтому я с ним рассталась. Мне не нужен такой парень!

ПОНИМАЕТ, НО НЕ ПОНИМАЕТ

Семью Гамовых проверила опека. Нет никаких оснований для лишения родительских прав. Не маргиналы. Дома чисто. Не шикуют, но живут прилично.

Маша недавно вернулась из больницы, где лежала после операции на аппендиците. Хочет начать ходить в школу. Но куда деться от расспросов одноклассников и взглядов учителей, когда животик начнет расти? Подумывают о надомном обучении (учителя будут приходить несколько раз в неделю на дом либо заниматься удаленно, через Zoom).

Что дальше - не особо понятно.

С будущим отцом ребенка Елена общалась всего один раз - в коридоре Следственного комитета, куда его доставили на допрос. Кадр из программы канала НТВ "За гранью"

Когда родится ребенок, маленькой маме будут помогать родители. Плюс алименты от отца ребенка (см. «Мнение юриста»). Сама Маша мечтает, что закончит школу и отучится на стоматолога. А пока, говорит, можно рекламу у метро раздавать.

- Дочь говорит, что понимает ситуацию, но она, конечно, еще не очень понимает, - вздыхает Елена.

КСТАТИ

МАЛЕНЬКАЯ МАМА ВАЛЯ ИСАЕВА

В 2005-м ребенка родила 11-летняя девочка из Капотни. Папа - мигрант из Таджикистана Хабиб Патахонов. Встретились во дворе, моложавый брюнет начал оказывать кареглазой Вале знаки внимания, пятиклассница влюбилась и несколько раз приглашала кавалера к себе домой, пока бабушки не было (родители девочки давно умерли). Когда грянул скандал, выяснилось, что Патахонову на самом деле уже 19 лет. Но от реального срока за совращение одиннадцатилетки его спасла общественность - многие натурально умилялись от этой истории «Ромео и Джульетты». Дали условный.

Таджик в итоге действительно женился на Вале и она родила ему троих детей.

При этом на своей сомнительной популярности семья неплохо зарабатывала. Свадьбу с белым лимузином играли на деньги одного из ТВ-каналов, который заплатил за эксклюзивную съемку. Потом парочка регулярно ходила за гонорары на ток-шоу, разыгрывая разные сценарии - то выяснялось, что Хабиб дома лупит жену, потом - что Валя встретила другого и готова уйти к нему с тремя детьми. В других интервью (тоже за деньги?) Патахоновы признавались, что на самом деле у них все ок, а «дать шоу» их просили телевизионщики.

КОММЕНТАРИЙ ГИНЕКОЛОГА

«Даже если выглядит старше, психологически это все равно девочка двенадцати лет»

Врач-гинеколог, кандидат медицинских наук Алла Пашкова объяснила KP.ru, насколько велик риск рожать в 12 лет.

- Двести лет тому назад, когда замуж выходили в 12-14 лет, а первых детей рожали в 14-15, материнская смертность была колоссальная. Тогда средняя продолжительность жизни женщин, рожавших по 8-10 детей, не превышала 40-45 лет. То есть, физиологически в 12 лет родить можно. Если девочка забеременела, значит у нее есть регулярная овуляция и менструация, есть матка. Но тут возникает диссонанс. По своему фенотипу (внешним данным), девушка выглядит не на двенадцать лет, а на шестнадцать-семнадцать. Физически она может родить. Но психологически и социально это все равно девочка двенадцати лет, сама еще ребенок. Поэтому, чтобы был удачный исход беременности, нужен не только контроль врачей, рядом должен быть взрослый человек, который должен контролировать состояние, следить, чтобы не было нарушений в диете, в образе жизни, режиме сна и отдыха. В данном случае эту функцию должна выполнять мать будущей матери.

- В таком возрасте роды не обязательно будут с помощью кесарева сечения?

- Нет, конечно. Столь юный возраст не является показанием для плановой операции кесарева сечения. Другой вопрос, что беременность в таком возрасте сопровождается риском преждевременных родов, кровотечения и экстренного кесарева сечения.

- Самая юная беременная, с которой вам приходилось сталкиваться лично?

- Я училась в ординатуре Центра планирования семьи и репродукции, когда там рожала 11-летняя Валя Исаева. Я видела ее, но не работала с ней. Позже была ситуация - ко мне на прием мама привела 14-летнюю беременную дочь. Когда я увидела девочку, на время потеряла дар речи. Огромный живот был закрыт шарфом. По факту оказалось, что у девочки тридцать шесть недель беременности. (То есть, ей предстояло вот-вот рожать, беременность считается доношенной с 37 полных недель, - Авт.). Мама - вроде бы совершенно вменяемая и социализированная женщина. Но я не знаю, как она не заметила, что ее дочь в 14 лет доносила до такого срока беременность. Дальнейшую историю этой девочки я не знаю. Знаю только, что она благополучно родила ребенка и он был здоров.

ОФИЦИАЛЬНО

По информации KP.ru, уголовное дело возбуждено, но молодой человек, на которого указала школьница, пока не задержан.

- Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 134 УК РФ - «половое сношение с лицом, достигшим двенадцатилетнего, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста», - сообщили в Следственном комитете. - Предварительное следствие пока не завершено.

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