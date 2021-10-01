Без музыки и обмена кольцами: москвичи смогут пожениться в МФЦ

Сотрудники офисов «Мои Документы» прошли обучение по специальной программе, разработанной Учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве пожениться теперь можно в более половины центров госуслуг «Мои Документы». Правда, регистрация брака пройдет в неторжественной обстановке - без музыки и обмена кольцами, без трогательных речей и поздравлений родственников. Рассказываем, какие еще услуги ЗАГС стали доступны в 87 центрах «Мои Документы».

- Сотрудники офисов «Мои Документы» прошли обучение по специальной программе, разработанной Учебным центром совместно с сотрудниками Управления ЗАГС Москвы, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Москвичи теперь смогут получить повторные документы и справки органов ЗАГС и еще ряд услуг, посетив МФЦ.

- Одна из самых востребованных услуг - получение повторных документов ЗАГС. Как удалось выяснить, часто люди хотят подтвердить родство и восстановить ветхие документы — рассказала Анастасия Ракова.

Конкретно

Какие услуги ЗАГС можно получить в 87 МФЦ Москвы:

- регистрация заключения брака в неторжественной обстановке для граждан РФ старше 18 лет;

- регистрация расторжения брака между гражданами РФ по совместному заявлению, по решению суда, по заявлению одного из супругов, если второй супруг признан недееспособным, безвестно отсутствующим или осужден к лишению свободы на срок свыше трех лет;

- выдача повторных свидетельств и справок о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных на территории РФ;

- внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния;

- регистрация рождения и смерти по заявлению юридического лица, а также по решению суда.

Кстати

Центры «Мои Документы» в Москве предоставляют более 280 государственных услуг, среди которых выдача и замена паспортов РФ и загранпаспортов, регистрация недвижимого имущества, оформление полиса ОМС и другие. МФЦ в Москве работают с 8.00 до 20.00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10.00 до 22.00.