В Новой Москве заработали маршрутки по вызову

С 1 октября в Новой Москве начал работать новый общественный транспорт, получивший название «По пути». Фото: Пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

С 1 октября в Новой Москве начал работать новый общественный транспорт, получивший название «По пути». Сервис напоминает такси, с той лишь разницей, что цена в разы меньше.

- Жители могут заказать транспорт, выбрав нужную остановку в мобильном приложении. Это практически такси, только стоимость поездки всего 46 рублей. При этом время ожидания всего 10, - рассказали «Комсомольской правде» в столичном Департаменте транспорта.

Сервисом еще до его официального запуска успели воспользоваться местные жители. В тестовом режиме автобусы по вызову работали почти месяц.

- Иногда я не успевала на лифте спуститься, а автобус уже был у подъезда. Удобно, быстро, дешево. Пока соседи про тестирование не знали, я первые дни одна ездила – это было что-то вроде персонального автобуса. Потом людей стало больше, но всех забирали по пути, и это не занимало много времени, - рассказала kp.ru жительница ЖК «Испанские Кварталы» Ольга Кощеева.

Сейчас новый сервис облаживают 30 новеньких автобусов. Заказать их можно через приложение (смотри Вырежи и сохрани, прим. ред.).

- Почти для 90 тысяч жителей 4 поселений ТиНАО: Сосенское, Филимонковское, Десеновское, Воскресенское, поездка до метро и обратно теперь станет проще и быстрее. Мы ожидаем, что сервис будет пользоваться популярностью, только за время тестирования участники совершили более терх тысяч поездок, — добавил руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Скорее всего, сервис в ближайшее время будет доступен и в других районах столицы.

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