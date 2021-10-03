Октябрь приблизился, а яблочки все есть: в скверах, парках и дворах Москвы не переводится урожай

Уже середина осени, но сезон сбора яблок еще не закончился. Фото: Александр ГЛУЗ

Вот ведь времена настали – стонут дачники. Урожай некуда девать. Яблок народилось столько, что впору переходить на яблочную диету – утром шарлотка, днем запеканка, вечером пюре, ночью компот. При этом сугубо городские жители могут и возразить: что-то не видели мы ваших излишек, хотя и рады бы полакомиться на халяву.

Но это в теории, а на практике вот что.

Московские адреса яблоневых садов давно известны (см. «Кстати»). Тропки туда протоптаны, яблоки ободраны чуть ли не в конце августа. И это правильно – на деревьях плоды сочные и ароматные, вполне годятся на еду. Падалица же – только на переработку, за редкими исключениями.

ПРИБЕЖАЛИ, ОБОБРАЛИ

Одно из самых популярных яблочных мест в Москве - музей-заповедник Коломенское, чьи виды напоминают сейчас осенние открытки. Буйство красок. Диковинные цветники. И роскошные фруктовые сады, в которых царские садовники выращивали когда-то самые редкие сорта яблок и груш. Вишни, сливы, малину. Лекарственные растения. Грецкие орехи. В наше время эти славные традиции продолжаются. Однако к октябрю все яблочки уже обобрали. Музейная смотрительница Наталья напомнила нам секретаря приёмной вузовской комиссии. Мол, опоздали, друзья. Приходите на следующий год.

Забавно. Но некоторые пенсионеры в конце августа - начале сентября даже подрабатывают копеечку. Набирают коломенских яблок - и продают их возле станции метро. Правда, желающих купить, как признаются сами бабули, немного. Но есть. На компот - самое то.

На шарлотку наберете — за 10 секунд Фото: Елена ПОПОВА

ВСЕ В «ВИШНЕВЫЙ САД»

Однако и в октябре яблоки не перевелись. «Тайный адресок» подсказала коллега. На Большой Академической (Тимирязевский район), за домами 24 А и 24 корпус 3 притаился парк «Вишневый сад». Собственно, это небольшой сквер с аккуратными дорожками, детской площадкой и десятком плодовых деревьев. Почему сад вишневый – загадка. Видно, в честь Чехова. Ибо вишневых деревьев здесь совсем немного. А вот антоновка и штрифель произрастают. На ветках уже висят одиноко. Зато земля усыпана.

Только кинешься с радостью охотника на багрово-малиновое месторождение – а там обман. Яблочки, издалека казавшиеся такими красивыми и вкусными, все порченые. Битые, с гнильцой, подмерзшие. Тот самый неликвид, с которым носятся дачники. И от которого нос воротят торговые сети – им подавай товар отборный, по ранжиру, бочок к бочку. Да и нам ведь тоже. Из-под дерева станут есть самые голодные. Но это с одного яблочного бочка.А с другого – антоновка, например, из того же «Вишневого сада» вполне годная на компот или шарлотку. Выскочил перед ужином – набрал десяток, вот тебе и пирог. Красота!

В парке «Вишневый сад» все усыпано яблоками Фото: Елена ПОПОВА

И когда уже все обследовано в этом уютном сквере, видишь:

- Вот же они – вишни.

- Да какие вишни в октябре, господа хорошие!

Конечно, это ранетки. Крохотные, озорные, загадочные. Ибо, как распорядиться этими густыми багровыми гроздьями, знают только отчаянные домохозяйки. И варят «варенье с ножкой». То есть с хвостиком. И вот настает снежная московская зима, за окошком хорошо тепло только в трамвае «Витязь», а ты сидишь на уютной кухоньке и тягаешь за хвостик эти райские яблочки. Так бы и не уходил.

Но самые чудесные ранетки растут на улице Прянишникова (пересекается с Большой Академической за Большим же Садовым прудом) у памятника самому Дмитрию Прянишникову (агрохимик, биохимик и физиолог растений). Ранетки здесь большие.

Ранетки у памятника Прянишникову Фото: Елена ПОПОВА

А ВДОЛЬ ЗАБОРА РАНЕТКИ АЛЫЕ СТОЯТ

Мичуринский сад обнесен забором и скован замками (опытная делянка Тимирязевской академии). Не пускают сюда и по праздникам. Поэтому и говорить о нем нечего. Но вдоль забора (ул. Верхняя аллея) ранетки алые стоят. Ветки так и тянут на дорожку, как в сказке «Гуси-лебеди»:

— Стряси мои яблочки, а то стоять тяжело!

- Извини, яблонька, есть сомнения насчет качества твоего продукта (см. «Комментарии специалистов»).

Мимо бегут девочки-студентки. Увидели, что мы фоткаем.

- Ой, какие ягодки хорошенькие.

Не иначе с факультета животноводства.

Но райский яблочки тут и правда – не крупнее красной смородины.

А вообще, чудная осень нынче, пройдите просто по дворам – там тебе и антоновка, и те же ранетки. Вот Красностуденческий проезд, 2 – ветки ломятся. И никто собирать не спешит. Может, и не надо? Это же так красиво, когда все яблоньки усыпаны щедро и ярко.

Ранеток в Тимирязевском районе — завались Фото: Елена ПОПОВА

Комментарии специалистов

«ИЗ ЛЮДЕЙ НИ ОДИН НЕ ПОМИРАЛ»

- Случаев отравления городскими яблоками лично я не припомню, - сообщил kp.ru кандидат биологических наук, редактор одного из изданий Красной книги Москвы Борис Самойлов. - Всё-таки это не грибы, и концентрация тяжёлых металлов в антоновке небольшая. Городская пыль - да, оседает. Выхлопные газы тоже не идут на пользу. А потому лучше срывать плоды подальше от оживленных трасс. Отойти хотя бы метров триста от дороги. Ну и, конечно, самым тщательным образом мыть их.

«СБОР ГОРОДСКОГО УРОЖАЯ СТАЛ ТРАДИЦИЕЙ»

- Яблоки, которые валяются под деревьями, никакого вреда окружающей среде не приносят, - рассказал «КП» агроном Михаил Воробьёв. - Их съедают животные или клюют птицы. Либо они перегнивают и превращаются в часть плодородного слоя. Была, например, замечательная груша возле станции метро «Динамо». Высокая. Но горькая. Прохожие её плоды не ели. Зато пернатые - с большим удовольствием. Для них это ощутимое подспорье. Вообще история многих садов уходит далеко в прошлое. Где-то - в царские времена. А где-то - в 40-е годы прошлого века. Например, на территории «Мосфильма» есть яблоневый сад, который был посажен для натурных съемок фильма «Мичурин» (1948). Сейчас в этом месте сотрудники киностудии устраивают каждый год праздник урожая. Собирают яблоки - на варенье, сидр и так далее. Никто не отравился, все довольны и счастливы. Ещё лично мне вспоминается улица Ботаническая (ст. м. «Петровско-Разумовская» - Ред.), вдоль которой также растут яблони.

Кстати

ГДЕ ЕЩЁ МОЖНО ПОЖИВИТЬСЯ

- Большой газон МГУ (между Ботаническим садом и Воробьевским шоссе) - много мичуринских яблок;

- Большой Харитоньевский переулок (на задворках Юсуповского дворца) - есть палисадник, в котором растут слива, яблоня, груша, вишня;

- яблоневый сад на улице Академика Арцимовича (недалеко от ст. м. «Коньково») - благоустроен, в центре расположен Троицкий пруд;

- сады на Кутузовском проспекте (в районах Дорогомилово и Фили-Давыдково) - были высажены в 1950-е годы, имеется около 1 тыс деревьев;

- сады на территории музея-заповедника «Царицыно», такие же древние, как и в Коломенском;

- территория бывшего совхоза «Загорье» в Западном Бирюлеве;

- Кировская пойма вдоль ул. Исаковского (наследие бывшего села Строгино, переставшего существовать в 1970-е годы).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Время собирать яблоки: почему в старинный сад, полный спелых плодов, не пускают москвичей

Корреспонденты «КП» отправились за халявным урожаем, чтобы наготовить варенья на зиму (подробности)