Санаторий строгого режима: Телефоны, ноутбуки, вечеринки и черная икра с коньяком

Вот так в наши дни сидят в колониях строго режима.

Илье 40 лет (фамилию по просьбе героя публикации не указываем, - ред.). Он бывший гаишник, бывший зэк, а ныне свидетель по громкому делу о московском маге-педофиле.

В колонии попадал дважды. Оба раза по 228-й статье «Распространение и хранение наркотиков». В первый раз, тогда он был лейтенантом милиции и работал в ГИБДД, получил по минимуму – три года, которые по УДО сократил до полутора.

Во второй раз дали пять лет. И опять помогло условно-досрочное с пятидесятипроцентной скидкой. Во время второй ходки в ИК-15 строгого режима, что в Нижегородской области, Илья познакомился с Сергеем Пименовым, который с недавних пор широко известен как маг-педофил из Долгопрудного (см. «Конкретно»). Пименов вел свою адскую охоту на детей прямо с зоны.

Как это стало возможно, какие порядки в исправительных учреждениях, рассказал Илья.

ПЕРЕПИСЫВАЛСЯ С ПОДРОСТКАМИ ИЗ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНИКА

- Деньги сейчас решают все. Хотя лично я до сих пор в шоке, что ФСИНовцы взяли грязный кэш у педофила. По внешнему виду Пименова с момента его перевода к нам в ИК-15 из колонии особого режима, он до этого в Кирове сидел, было ясно, что у него не все в порядке с сексуальной ориентацией. Он робу умудрялся ушивать: из брюк себе делал лосины. Но и сам Пименов, а главное руководство колонии, его позорную статью скрывали. Он всем рассказывал, мол попался как наркокурьер. И это вранье косвенно подтверждал его блатной статус. Он сразу купил себе должность помощника руководителя отряда и жил в шоколаде. У него был не только мобильный телефон, но и доступ к компьютеру начальника, собственный модем, ключи от кабинета шефа. Он там даже ночевать оставался и в барак не возвращался. Такой статус, такое уважения со стороны вертухаев и подумать нам не давало, что это педофил.

По словам Ильи, именно в кабинете начальника отряда Пименов и переписывался с подростками.

Сколько стоит купить статус помощника начальника отряда заключенному с такой статьей, как у Пименова, Илья, не знает.

- В колонии все расчеты производились через коменданта. Это такой решала, назначенный руководством из числа заключённых. Естественно, деньги зэков решала передавал начальству. Ему оставляли лишь небольшой процент. Конечно, я понятия не имею, сколько Пименов заплатил за сокрытие своего педофильского статуса. В остальном же были прайсы практически на все.

МОБИЛЬНИК НОСИЛ В КАРМАНЕ

Самая популярная услуга в колонии, по словам Ильи – это покупка мобильного телефона. И тут все зависит лишь от платежеспособности зэка: хочешь - нокиа, хочешь - айфон.

- Телефоны у нас были практически у всех. Лишь единицы не могли купить собственный аппарат и каждый месяц платили по 5000 рублей коменданту за возможность звонить с его трубки. Простой кнопочный телефон можно было купить за 25 тысяч рублей. А дальше все зависело от модели. Самые богатые брали себе айфоны. На них накручивали почти тройную цену – 250 – 300 тысяч рублей. Ну и сим-карта в комплекте, конечно. Это всегда номера, оформленные на подставных лиц, начальство же не хочет проколоться. Кстати, телефоны после освобождения оставались в колонии. Я свой отдал коменданту, как только получил добро по УДО. Аппарат потом перепродали другому заключенному. Вот такой круговорот телефонов.

- То есть телефон вы получили от коменданта из рук в руки? А рассказывают, что аппараты в колонии перебрасывают через заборы, что они прилетают на дронах, которые отчаянно ловят люди в форме?

- Ни один телефон на зону не попадает без ведома начальства.

- Куда вы их прятали потом? Сейчас же везде камеры, да и классические шмоны никто не отменял?

- Прятать не приходилось. Купленный у коменданта телефон дает статус защиты и одобрения руководства колонии. Лично я просто носил телефон в кармане.

В КОЛОНИИ ЗАРАБОТАЛ НА ДОМ НА РУБЛЕВКЕ

- Телефоны не только для общения с детьми и женами нужны. Колл-центры, которые сейчас у всех на слуху, в вашей колонии были?

- Колл-центры это, конечно, громко сказано. «Служба безопасности банка», липовые звонки от которой приписывают зэкам – все это к колониям отношения не имеет. Организовать такое из барака просто невозможно, у нас сложно найти тихое место, а тут нужна полная иллюзия звонка из банка. А вот другие телефонные разводки – пожалуйста. Один бывший юрист из моего отряда, он за мошенничество в особо крупном сидел, просто гениально разводил мамочек. Купил телефон, базу данных одной из московских поликлиник с именами всех прописанных и названивал женщинам под видом их сыновей. Дальше по классике: выдавал историю, что сбил человека на машине и просил перевести деньги на взятку. Работал он с напарником-сокамерником, тот был в образе гаишника. Верили им почти все. Юрист все хвастался, что за год на дом на Рублевке заработал. Правда это или нет, я не знаю. Как Пименов свой телефон использовал, теперь тоже известно. А так, кто во что горазд.

По словам Ильи, помимо телефонов через коменданта можно купить ноутбуки, модемы и другую бытовую технику. А еще любой алкоголь, сигареты и даже черную икру.

- Любой коньяк, любой ром и виски можно было заказать. Ценник втрое выше магазинного – это наценка за доставочку через колючую. По еде тоже никаких ограничений не было. У нас один товарищ на свой день рождения накормил весь барак черной икрой. Неплохо мы жили, скажу вам честно. Вечеринки после отбоя тоже можно было устраивать – 5000 рублей коменданту и гуляй хоть всю ночь. А вот с проститутками в нашей колонии было все строго. Ни за какие деньги свиданку с ними заказать было нельзя. Хотя парни рассказывали, что в других зонах и такой сервис доступен.

Самая популярная услуга в колонии – это покупка мобильного телефона. Фото: Shutterstock

МЕЦЕНАТ С НАКОЛКАМИ

Но плата через коменданта - не единственный способ купить комфорт за решеткой. Илья уверяет, особенно на зоне жаловали сидельцев-меценатов.

- Это те, кто по миллиону переводил официально на гуманитарную помощь колонии. Деньги эти якобы должны были идти на ремонт. Но на самом деле по фальшивым чекам начальство просто превращало их кэш и клало в собственный карман. При этом авторов таких переводов помещали в вип-бараки. Обычно в комнате по 20-60 человек. А они сидели вчетвером. У каждого телефончик, ноутбук, даже персональные плазменные телики были.

- А что с работай? Вкалывать-то приходилось?

- Тут все тоже от денег зависит. За 30 тысяч в месяц можно было вообще не ходить на работу. У меня таких денег не было, поэтому шил тапочки в цехе, как и большинство. А потом пандемия жахнула, и мы быстренько на самый ходовой товар перешли – защитные маски.

- То есть в цеху зоны шили средства индивидуальной защиты?

- От чего они защищали, я не знаю. У нас там была полная антисанитария: работали потные, без перчаток и прочего. Среди наших портных были и пацаны с закрытой формой туберкулеза.

ОФИЦИАЛЬНО

Аферисты с зоны за год выманили у граждан 1,8 миллиарда рублей

Мошенников, которые работают из-за решетки, называют «але-мале». В 2020 году ущерб от их действий, по данным ФСИН, составил 1,8 миллиарда рублей. Количество схем для обмана, которые используют звонящие, ограничивается лишь их фантазией. Но чаще всего аферисты используют три роли: родственник в беде, сотрудник банка и альфонс.

Руководство ФСИН уверяет: с телефонами боролись, борются и будут бороться.

Директор ФСИН России Александр Калашников - об итогах работы в 2020-м году:

- Отдельное направление работы – это пресечение противоправной деятельности обвиняемых, подозреваемых и осужденных с использованием средств мобильной связи. В первую очередь, речь идет о телефонных мошенничествах. По итогам 2020 года сотрудниками ФСИН России были изъяты более 65 тысяч мобильных устройств, что на 20 % превышает показатель 2019 года. Во взаимодействии с другими правоохранительными органами ведется работа по установлению абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений УИС. Принятый в марте этого года закон об отключении сотовых номеров, которые используются подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, позволит операторам связи блокировать абонентские номера по мотивированному обращению руководства ФСИН России либо начальника территориального органа ФСИН России, в ведении которого находится исправительное учреждение.

Конкретно

Дело мага-педофила

Через полгода после освобождения из ИК-15, где Пименов отбывал наказание за убийство и изнасилование несовершеннолетнего парня, в Москве он стал проводить странные магические обряды для подростков. Причем последних в свою школу магии Пименов начал вербовать еще из колонии (переписка из материалов дела имеется в распоряжении редакции). Снова за решетку (пока это лишь СИЗО) маг-педофил попал в феврале 2021 года после того, как совершил «магический обряд» с 14-летним московским школьником. Мальчика извращенец 80 раз ударил плетью по груди и спине, выжег горячим воском на его теле пятиконечную звезду, а потом совершил с ребенком оральный половой акт. Дело Пименова вот-вот передадут в суд.

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