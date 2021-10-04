«Люди, вызывайте милицию»: В Домодедове покупатели супермаркета сняли на видео самосуд продавцов над воришкой

Мужчина уверяет, что за спрятанную в кармане водку планировал заплатить, а продавцы клянутся, что этот случай не первый

Истошные крики мужчины из подсобки магазина в подмосковном Долгопрудном привлекли внимание покупателей.

Люди, вызывайте милицию, - звал кто-то на помощь.

По всему быkj ясно, что за дверью, как минимум, драка. Пока одни покупатели требовали объяснений у сотрудников магазина, другие решили действовать. За дверью обнаружили дикую картину. На полу в луже крови лежал молящий о помощи полиции мужчина, а женщина в униформе кассира стояла над ним с дубинкой в руках.

Все происходящее дальше очевидцы сняли на видео. Сотрудники магазина пытались запереть дверь подсобки и активно выгоняли любопытных покупателей. Избитый же оживился появлением защитников и принялся рассказывать, что же стряслось.

Я ничего не воровал, - повторял одну и ту же фразу мужчина.

Сотрудники магазина напротив уверяли, мол побитый - вор, да ещё и матёрый. В его кармане нашли бутылку водки и это, по словам продавцов, третья за неделю. Остановить воровство отчего-то решили кулаками. Полицию в тот день вызвали покупатели. Участники конфликта людям в форме раскачали каждый свою правду.

Как стало известно KP.ru, сейчас по факту ЧП идёт проверка.

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