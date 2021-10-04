В столице открыли связку между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами

Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия связки между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл сегодня, 4 октября 2021, движение по транспортной связке Северо-Восточной и Северо-Западной хорд и соседних улицах.

- Мы продолжаем работать над созданием хордового сообщения в Москве, - сказал Сергей Собянин. - Крупнейший проект - Северо-Восточная хорда, которая на 80% уже построена. Сегодня запускается важный участок - это соединение между Северо-Западной хордой и Северо-Восточной хордой. Очень нужный участок, который разгрузит действующую магистраль и соединит два этих больших проекта. Надеюсь, до конца следующего года вся Северо-Восточная хорда тоже будет запущена. Таким образом, будет реализован один из крупнейших дорожных проектов Москвы.

По его словам, при строительстве новой дороги также проложили два моста через реку Лихоборку и два путепровода через железную дорогу.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Длина новой дороги для связки Северо-Восточной и Северо-Западной хорд - около трёх километров.

Маршрут проходит параллельно строящейся основной трассе Северо-Восточной хорды и напрямую связывает 3-й Нижнелихоборский проезд (Северо-Западная хорда) с проездом Серебрякова и далее с Северо-Восточной хордой.

По проекту построили 8,1 километра дорог, в том числе:

- два путепровода через железнодорожные пути МЦК со съездами на Сусоколовское шоссе, СЗХ и СВХ в сторону проспекта Мира (315 метров, 1-2 полосы движения в одном направлении);

- два моста через реку Лихоборку (102 метров, 3 полосы движения в одном направлении);

- два боковых проезда вдоль основной трассы СВХ на участке от Сигнального проезда до Березовой аллеи (3,3 километра, 3 полосы движения в одном направлении).

Кроме того, на этом отрезке:

- переложили и обустроили 36 километров инженерных коммуникаций;

- поставили шумозащитные экраны длиной 185 метров;

- вдоль проезжей части высадили 3,7 гектара газонов, деревья и кустарники.

Напомним, Северо-Восточная хорда длиной 49 километров пройдет от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань»». На сегодня СВХ готова на 80 процентов. Полностью движение по СВХ откроется для водителей в 2022 году. А Северо-Западная хорда длиной 83 километра проходит через северные и западные районы Москвы от Дмитровского до Сколковского шоссе и далее – до Мичуринского проспекта.

Вид на связку между Северо-Восточной и Северо-Западной хордами. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

После запуска участка между хордами водителям больше не придется тащиться в объезд через Ботаническую улицу, Сигнальный проезд, Березовую аллею и другие соседние улицы. Помимо этого, удобнее стало подъезжать на транспорте к ТПУ «Окружная» и «Владыкино».

«Движение по транспортной связке, соединяющей Северо-Восточную и Северо-Западную хорды, открыли на девять месяцев раньше планового срока, - отметил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Теперь снизится нагрузка на важные вылетные магистрали – Алтуфьевское, Дмитровское и Ярославское шоссе, северный участок МКАД, а также Ботаническую, Енисейскую, Сельскохозяйственную улицы, Сигнальный проезд и ряд других улиц. Кроме того, улучшится транспортное обслуживание свыше 730 тысяч жителей районов Тимирязевский, Марфино, Останкинский, Западное и Восточное Дегунино, Бескудниковский, Отрадное, Головинский».

Во время проектирования искусственных сооружений на этом участке инженеры продумали и строительство пешеходного перехода в Главный ботанический сад Российской академии наук.

«Перед нами стояла задача интегрировать новую жилую застройку, которая сегодня возводится в округе, с крупным парковым ансамблем, - рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова. - Лестница около опоры первого моста защищена от осадков специальным накрытием. Далее подземная пешеходная галерея с техническими помещениями проходит через мост и связывается с прогулочной сетью Главного ботанического сада РАН».

ЦИФРЫ

С начала 2021 года в Москве построили:

- 70,2 километра дорог;

- 29 искусственных сооружений;

- 17 пешеходных переходов.

В 2022-2023 годы планируют открыть:

- 188 километров дорог;

- 71 искусственное сооружение;

- 40 пешеходных переходов.

Главным проектом на ближайшие годы остается строительство новых хордовых магистралей - Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Полностью запустить все хорды готовятся в 2023 году.

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