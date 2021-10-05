Учителям начальных и старших классов в Москве обновят ноутбуки

Московские учителя получат новые ноутбуки для работы. Фото: Shutterstock

Всемирный День учителя отмечается сегодня, 5 октября. По случаю праздника мэр Москвы Сергей Собянин приехал в новое здание для начальных классов школы №1517 на Живописной улице на северо-западе столицы.

«Поздравляю с Днем учителя, - сказал мэр. - Для Москвы это важнейший праздник, потому что Москва - целая страна детей. Учащихся в наших школах - миллион человек, а всего в системе образования Москвы получается около 2 миллионов детей, подростков. Конечно, важнейшая отрасль. Главное в этой отрасли - те люди, которые заботятся о наших детях, учат их и дают путевку в жизнь. Я искренне считаю, что московские учителя - одни из самых лучших в мире. Наверное, с уверенностью можно сказать сегодня - лучшие: по уровню образования, по качеству образования московских детей. Каждому ребенку дается равная возможность хорошо учиться, получить хорошие знания и дальше хорошее образование в колледже или университете».

По его словам, Москва постоянно находится в пятерке лучших образовательных систем мира. Столичные власти продолжают развивать Московскую электронную школу, увеличивать гранты, строить новые учебные заведения и ремонтировать действующие, оснащать их современным оборудованием.

«Постараемся обновить ноутбуки у учителей старших классов, они свой срок изжили, - заявил Собянин. - Новый этап обновления оборудования будем проводить постоянно».

Кстати, новые гаджеты планируют выдать не только педагогам в старших, но и в начальных отделениях школ. Кроме того, в компьютерных классах поставят 50 тысяч новых компьютеров. Вдобавок во всех классах начальной школы появится сеть Wi-Fi. Как это уже сделали, например, в открывшемся современном корпусе школы №1517 на Живописной улице. К началу учебного года здесь также отремонтировали учебные классы и разные помещения, в том числе спортивные раздевалки. Для актового зала закупили необходимую технику и мобильный планетарий. В холлах разместили стенды и электронные панели, на которых можно увидеть расписание уроков, информацию о важных школьных событиях и актуальные объявления. А коридоры и лестничные марши украсили фотографиями классов, рисунками учеников, логотипами школы и комнатными растениями.

Около школы реконструировали футбольное поле, поставили площадки для игры в настольный теннис, волейбол и мини-футбол. Кроме того, обновили детскую площадку. Для учеников, приезжающих в школу на самокатах и велосипедах, открыли велопарковку с навесом.

ЦИФРЫ

Почти 100 тысяч педагогов работают сегодня в системе московского образования. Среди них - учителя, воспитатели, преподаватели и мастера производственного обучения и педагоги дополнительного образования.

Только учителей - около 55 тысяч человек. Это самый большой учительский корпус в России.

Их средний возраст - 44 года. Больше всего педагогов - в возрасте от 35 до 55 лет (51%). Число учителей в возрасте до 35 лет - 24%.

Средняя заработная плата московских учителей - около 117 тысяч рублей. Педагогам выплачивают стимулирующие ежемесячные городские надбавки к окладу - за классное руководство и за активное участие в развитии Московской электронной школы.