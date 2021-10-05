В Москве поймали таксиста, который помог мигранту сбежать из аэропорта во время депортации

Почти неделю московская полиция искала дерзкого таксиста, который умудрился организовать побег депортированного решением суда мигранта из аэропорта Внуково. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти неделю московская полиция искала дерзкого таксиста, который умудрился организовать побег депортированного решением суда мигранта из аэропорта Внуково.

Все случилось еще 30 сентября. На входе в один из терминалов у группы граждан Армении, которых для депортации на рейс самолета сопровождали полицейские, притормозила белая «Шкода» с наклейками такси. За считанные секунды один из мигрантов сумел открыть дверь легковушки и запрыгнуть внутрь.

Водитель сразу же надавил на газ, что только подтвердило версию спланированного преступления. Машина резко дернулась с места, но один из полицейских попытался остановить побег. Мужчина буквально бросился под колеса иномарки. Но бомбила и не думал тормозить и протаранил полицейского.

По горячим следам «Шкоду» найти не удалось. В аэропорт машина заехала без государственных номеров. Пострадавшего полицейского в тот же день госпитализировали. У мужчины травма головы и переломы. Он до сих пор находится в больнице. Тем временем его коллеги сумели найти и задержать водителя той самой иномарки. Это 25-летний таксист. Уже установлено, что он действовал в сговоре со своим земляком, который очень не хотел возвращаться в Армению. На родине мужчину ждал суд за уголовное преступление.

- В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ходе допроса он полностью признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - сообщила kp.ru Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Судить таксиста будут по тяжкой статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти»: до 10 лет лишения свободы. Поиски сбежавшего от конвоя мигранта продолжаются.