Мост между Рубцовской и Семеновской набережными откроют в 2022 году

Мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием жителей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 6 октября 2021, мэр Москвы Сергей Собянин провел личный прием жителей по поручению президента России Владимира Путина. На важные для горожан вопросы мэр отвечал лично и по видеосвязи в приемной главы государства.

Во время общения стало известно, что в этом году достроят поликлинику на улице Сосенский Стан в посёлке Коммунарка.

«Я надеюсь, что в начале следующего года она уже примет первых посетителей, - сказал Собянин. - Конечно, поликлиника будет уже сделана по новому стандарту. Поэтому небольшая задержка была - потому что ее перепроектировали в соответствии с новыми требованиями. И будет оснащена всем необходимым диагностическим оборудованием».

А в 2022 году решатся сразу несколько проблем жителей в разных районах города. Например, появятся лифты в надземном пешеходном переходе через Боровское шоссе.

«В последние годы мы начали устанавливать лифты в достаточно большом количестве, - напомнил мэр. - Я дам поручение, чтобы на Боровском шоссе спроектировали и установили лифты для того, чтобы и мамы с колясками, и маломобильные пешеходы могли спокойно переходить. Постараемся сделать уже в следующем году».

Любители спорта в районе Некрасовка уже в 2022-м смогут заниматься в новом спорткомплексе на Рождественской улице. Это будет одно из крупнейших сооружений в Москве с ледовой ареной, многофункциональным спортивным комплексом, тренажерным залом.

Одновременно в центре столицы откроется новый мост между Рубцовской и Семеновской набережными.

На приеме у Собянина жители Щербинки обратились с просьбой запустить автобусный маршрут от квартала до станции метро «Бунинская аллея».

«У нас там предусмотрено строительство большой дороги - около 12 километров, - ответил мэр. - Часть уже построена, остальное должны закончить в следующем году. Там порядка 35 автобусных остановок. Достаточно большой анклав получается с подъездными дорогами, с основной дорогой и так далее. Запустим там большое количество автобусов, чтобы соединить и «Бунинскую аллею», и Щербинку - станцию МЦД, и ваш микрорайон».

Еще один вопрос горожан касался обустройства общественных пространств. После обращения жителей Новой Москвы приведут в порядок Передельцевские пруды и пруды на реке Зименке.

«Надеюсь, что до конца этого года - начала следующего года основные работы будут выполнены, - сказал Собянин. - По крайней мере, к летнему сезону следующего года они будут приведены в порядок».

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