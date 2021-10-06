На Введенском кладбище в Москве установят фигуру Иисуса Христа

Скульптура появится на 4-м участке возле усыпальницы семейства Кноп. Фото: Мосгорнаследие

Любое старинное кладбище всегда привлекало внимание туристов. Не только известными именами, выбитыми на надгробиях. Но и погостной архитектурой - со всеми ее склепами, усыпальницами, часовнями и памятниками. Идёшь между ними как по музею, зачарованно смотришь.

И даже ненадолго впадаешь в ступор, видя очередную фамилию. Васнецов. Пришвин. Пельтцер…

Речь идёт о Введенском кладбище в Лефортове.

ГДЕ ФАБРИКА - ТАМ КНОП

Оно появилось в 1772 году после эпидемии чумы. И хоронили на нём изначально только лютеран и католиков. Потому и называлось оно Немецким (одноимённая слобода на Яузе находилась буквально в двух шагах). Среди иностранцев попадались именитые богатые люди. Отсюда и многочисленные усыпальницы - одна круче другой. Самые известные принадлежали семействам Эрлангера, Кельха, Амлонга, Лиона, Кнопа. Последняя фамилия - одна из самых известных. В любом кладбищенском путеводителе обязательно найдёте нечто подобное:

«Людвиг Кноп - один из самых успешных предпринимателей 19 века. Был главным поставщиком английских паровых двигателей, прядильных и ткацких машин. Построил почти 200 различных фабрик по всей России. И даже вошёл в русскую поговорку: «Где церковь, там и поп; где казарма, там и клоп; а где фабрика, там Кноп».

Короче, олигарх, воротила, магнат. Ну и усыпальница соответствующая (строилась она не лично для него, а для родственников - кто именно был похоронен, неизвестно).

Когда-то перед ней стояла фигура Спасителя - в полный рост. Но её убрали.

Теперь новость. Усыпальницу семейства Кноп решили отреставрировать. И, как сообщили «КП» в Мосгорнаследии, работы уже идут.

Усыпальницу семейства Кноп решили отреставрировать. Фото: Мосгорнаследие

СКУЛЬПТУРУ РОМАНЕЛЛИ ВОССТАНОВЯТ

Оказывается, такие склепы тоже имеют право на реставрацию (в Москве около двух тысяч объектов исторического и воинского некрополя, ведется целый мониторинг по состоянию художественных надгробий). Да и кладбище, о котором идёт речь, непростое, историческое. Имеет статус «объект историко-культурного наследия».

Усыпальница Кнопа была построена в 1910 году и с тех пор ни разу не ремонтировалась. В негодность пришло всё. От внутренних стен до бетонной ограды. Трещины, мох, плесень. Внутри - пивные банки и прочий мусор.

Поговаривали, что летом в усыпальнице ночевали бродяги. Вот что, действительно, страшно. Идти в потёмках по кладбищу и вдруг увидеть, как из склепа вываливается тело... И движется прямо на вас…

- Во время работ специалисты обнаружили метлахскую плитку белого и голубого цвета, - рассказали между тем в Мосгорнаследии. - Она считалась очень ценной. Ее изготавливали из фарфоровои массы разных цветов. Свое название она получила благодаря немецкой коммуне Метлах, где была произведена впервые в XIX веке.

Плитку сохранят. А склепу вернут исторический облик.

Интересно, что его фасад, по задумке архитекторов, должен был напоминать античные руины. Так в принципе и вышло. Только руины с годами из античных постепенно превратились в современные.

И ещё. Фигуру Иисуса Христа вернут на прежнее место. Но не ту, оригинальную (она находится в Московской духовной академии в Сергиевом Посаде). А копию. Её сейчас изготавливают, используя слепки с подлинника и материалы из архивов.

- Кроме этого, в распоряжении реставраторов есть фотоснимки гипсовой модели той самой скульптуры, созданной итальянским скульптором Рафаэлло Романелли и хранящейся во Флоренции, - добавили в Мосгорнаследии.

Добавим, что с середины прошлого столетия внутри усыпальницы начали размещать новые захоронения. Сейчас там покоятся советские ученые, а также деятели науки и искусства.

И, как сообщили «КП» в Мосгорнаследии, работы уже идут. Фото: Мосгорнаследие

СПРАВКА «КП»

Семейный некрополь семейства Кнопа

Год постройки: 1910.

Стиль: неоклассицизм.

Статус: объект культурного наследия регионального значения.

Адрес: Введенское кладбище, ул. Наличная, 1, ст. м. «Лефортово», участок №4 (303).

Что уже сделали: укрепили фундаменты, очистили от пыли и грязи поверхность фасадов, удалили штукатурный слой с аварийных участков стен, восстановили кирпичную кладку постройки.

Что ещё нужно сделать: восстановить дверь в склеп, а также стеклянные шестигранные кирпичи Фальконье (они заполнят световое окно), заделать все трещины и сколы, очистить ограду, отреставрировать урны, вернуть на историческое место фигуру Христа.

Срок окончания работ: конец 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие тайны хранит Введенское кладбище, которое возникло для людей, погибших от эпидемии чумы

Корреспонденты «КП» отправились в старинный некрополь, где вместе с героями Отечественной войны 1812 года покоятся Пришвин, Васнецов и автор нашего любимого салата Люсьен Оливье (подробности)