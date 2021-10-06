Свидетель жестокого избиения парня тремя кавказцами в метро: «Ввалились пьяные в вагон и начали приставать к девушкам»

25-летний московский бармен Роман Ковалев - в больнице. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

История жестокого избиения простого московского бармена в вагоне метро мало кого оставила равнодушным. 25-летний Роман Ковалев до сих пор находится в больнице. Напомним, трое гостей столицы, приехавшие из одного из поселков Северокавказского региона, набросились на Романа с кулаками прямо в вагоне метро. На глазах напуганных пассажиров беднягу избили до крови. Причем дубасить его не перестали даже после падения на пол. Троих джигитов задержали по горячим следам в среду, 6 октября. Сейчас друзья-товарищи в СИЗО.

С первых минут после того, как ЧП попало в новости, было ясно, что Роман - своего рода герой. Следствие сообщило: молодой мужчина заступился за девушку-пассажирку, что и стало причиной конфликта. И это оказалось правдой.

Полиция уже опросила очевидцев. Оказалось, что в вагоне творился полный беспредел.

- Я ехала домой с работы. Три молодых человека пьяные и с криками ввалились в вагон на станции Электрозаводской. Они вели себя очень агрессивно и стали приставать к пассажирам. Они стали сгонять женщин с мест. Обращались к друг другу, мол ты хочешь посидеть, тогда давай сгоняй девчонок с мест. Стали ко всем девчонкам приставать в глаза к ним лезть. В вагоне ехала женщина с мужчиной и она встала и уступила им место. Они втроем там уселись и начали веселиться и обзывать пассажиров, - дала показания очевидец.

Остановить пьяных хозяев жизни попытался только один пассажир вагона, тот самый Роман Ковалев.

- На станции Измайловский парк эти трое стали приставать к девушке. У нее были брекеты, и они сначала из-за них к ней привязались. Это парень (имеет ввиду Романа прим. Ред.) сидел напротив и сделал им замечание. Он просто сказал, что так люди себя не ведут в общественном месте. В ответ этот сразу дал ему кулаком в лицо. Тот упал. Они втроем стали его избивать и руками и ногами как профессиональный бойцы. Я в этот момент бросилась к тревожной кнопке, - рассказала очевидец.

Из вагона избитого Романа увезли в больницу. Сам он, кстати себя героем не считает.

- Я восстанавливаю здоровье и сейчас только об этом думаю, не даю интервью, - объяснил «КП» Роман.

Тем временем трое его обидчиков, в среду, 6 октября, из зала суда отправились в СИЗО. Это беспрецедентная мера пресечения по статье «Хулиганство». Обычно суд ограничивается подпиской о невыезде. За решеткой обвиняемые пробудут как минимум два месяца. Кстати, вину свою они полностью признали.

- Признаюсь и сожалею о содеянном, - одно и тоже на камеру во время допросов по очереди заявила троица.

Послушать их так, они белые и пушистые. Но если разобраться – все несколько иначе. Трое мужчин в Москву приехали 3 октября. Официально они нигде не работают, цель поездки тоже объяснить не смогли. Кроме того, двое из них ранее уже были судимы за драки и грабежи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сейчас дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» расследует полиция Москвы. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы. Передать материалы просит Следственный комитет. По мнению ведомства, дело можно переквалифицировать на более тяжкий состав 105 УК РФ «Покушение на убийство из хулиганских мотивов» - до 15 лет лишения свободы.

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