Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2021 12:10

На севере Москвы водитель на «Жигулях» вылетел на тротуар и сбил трех человек: «Перепутал педали»

При этом мужчина никогда не имел водительских прав
Семен ЕЛЕНИН
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Москве «ВАЗ 2101» выскочил на тротуар и сбил трех человек.

В Москве «ВАЗ 2101» выскочил на тротуар и сбил трех человек.

Фото: Иван ВИСЛОВ

На Тимирязевской улице в Москве - ДТП с пострадавшими. «ВАЗ 2101» выскочил на тротуар и сбил трех человек. ЧП произошло прямо у здания Музея коневодства.

«Предварительно двое пострадавших госпитализированы с не тяжелыми травмами, третьего осматривают медики», - сообщают в пресс-службе столичного ГИБДД.

Установлено, что все пострадавшие - студенты сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

При этом у самого мужчины, сидевшего за рулем «Жигулей», никогда не было водительских прав.

Сотрудникам полиции, которые допрашивали его на месте, водитель заявил:

- Я перепутал педали тормоза и газа.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. В ближайшее время водителя ВАЗа отвезут на медосвидетельствование.

- Машина заехала на тротуар буквально в десяти метрах от остановки, - сообщают очевидцы. - Там люди ждали автобус. Если бы вылетел там - пострадавших было бы больше.

Водитель «ВАЗ 2101» сбил троих пешеходов в Москве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве поймали таксиста, который помог мигранту сбежать из аэропорта во время депортации

Водитель сбил полицейского, который пытался остановить преступление (подробно)

ДТППроисшествия: ДТП