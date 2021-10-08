На севере Москвы водитель на «Жигулях» вылетел на тротуар и сбил трех человек: «Перепутал педали»

В Москве «ВАЗ 2101» выскочил на тротуар и сбил трех человек. Фото: Иван ВИСЛОВ

На Тимирязевской улице в Москве - ДТП с пострадавшими. «ВАЗ 2101» выскочил на тротуар и сбил трех человек. ЧП произошло прямо у здания Музея коневодства.

«Предварительно двое пострадавших госпитализированы с не тяжелыми травмами, третьего осматривают медики», - сообщают в пресс-службе столичного ГИБДД.

Установлено, что все пострадавшие - студенты сельскохозяйственной академии имени Тимирязева.

При этом у самого мужчины, сидевшего за рулем «Жигулей», никогда не было водительских прав.

Сотрудникам полиции, которые допрашивали его на месте, водитель заявил:

- Я перепутал педали тормоза и газа.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. В ближайшее время водителя ВАЗа отвезут на медосвидетельствование.

- Машина заехала на тротуар буквально в десяти метрах от остановки, - сообщают очевидцы. - Там люди ждали автобус. Если бы вылетел там - пострадавших было бы больше.

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