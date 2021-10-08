Загадочное отравление на автомойке в Москве: Один человек скончался, трое без сознания

Фото: ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель

Началась история, как настоящий триллер. Владельцу небольшой автомойки на улице Рудневка в Москве этой ночью позвонил его сотрудник - несколько парней из Средней Азии жили в подсобке прямо на территории фирмы.

- Все умерли. Мне очень плохо. Спасите… - успел сказать мужчина и тут же отключился.

Бизнесмен примчался на мойку и обнаружил, что дверь в подсобку закрыта изнутри. Никто не откликается. Пришлось ломать дверь.

Все четверо работников лежали на полу без сознания. Хозяин, понятно, вызвал медиков. Те, взглянув на пациентов, сразу сказали: отравление.

Троих мигрантов удалось откачать. А вот один, 24-летний гражданин Киргизии, все-таки умер.

Поначалу отравление казалось загадочным. Рядом с телами не нашли ни какой-то подозрительной еды, ни бутылок с алкоголем. Ну и, собственно, ни побоев, ни повреждений на телах.

Здесь жили и работали отравившиеся.

- По предварительным данным, молодые люди отравились неустановленным наркотическим веществом, - сообщили в Следственном комитете.

Но точную причину отравления смогут назвать позже - тело умершего молодого человека отправлено на экспертизу.

Известно, что за жизнь его выживших товарищей сейчас борются врачи - все иностранцы находятся в тяжелом состоянии.

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