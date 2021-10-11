Москвичи могут сдать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в МФЦ и торговых центрах

С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Теперь провериться на коронавирус москвичи могут в МФЦ и оживлённых общественных местах. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

«С сегодняшнего дня бесплатно сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу можно в 20 точках по всему городу, - отметила заммэра. - Это 10 центров госуслуг «Мои документы» и 10 популярных общественных мест - торговых центрах, ГУМе, фудмолле «Депо».

По ее словам, во время пандемии очень важно вовремя поймать болезнь, чтобы быстрее начать лечение и снизить возможность тяжелого течения.

«Такой массовый скрининг поможет ускорить этот процесс, - уточнила Ракова. - Также это позволит выявлять случаи бессимптомного течения коронавируса. Положительный результат экспресс-теста не будет являться подтверждением заболевания. При этом у человека сразу на месте без очередей и предварительной записи бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование. В течение суток человек уже получит результат, и только в случае положительного ПЦР диагноз будет считаться подтвержденным, на дом будет направлен врач, и будет начато своевременное лечение».

Напомним, ранее в пилотном режиме такое тестирование начали проводить в двух центрах госуслуг. В них сделали уже более 300 экспресс-тестов.

КУДА ПРИХОДИТЬ

Экспресс-тест проводится ежедневно с 10.00 до 22.00:

1. В торговых центрах:

- ГУМ (Красная пл., д. 3, ст. м. «Площадь Революции», «Театральная», «Охотный ряд»);

- ЦУМ (ул. Петровка, д. 2, ст. м. «Театральная», «Площадь Революции»);

- «РИО» на Дмитровском шоссе (Дмитровское ш., д. 163А, ст. м. «Альтуфьево»);

- «РИО» на Ленинском проспекте (Ленинский пр-т, вл. 109, ст. м. «Проспект Вернадского»);

- «Л-153» (ул. Люблинская, д. 153, ст. м. «Братиславская»);

- «Ереван Плаза» (ул. Б. Тульская, д. 13, ст. м. «Тульская»);

- «Калейдоскоп» (ул. Сходненская, д. 56, ст. м. «Сходненская»);

- «Океания» (Кутузовский пр-т, д. 57, ст. м. «Славянский бульвар»);

- «Щука» (ул. Щукинская, д. 42, ст. м. «Щукинская»);

- Фудмолл «Депо» (ул. Лесная, д. 20, стр. 3, ст. м. «Белорусская»-кольцевая).

2. Во флагманских офисах «Мои документы»:

- ЦАО (ТЦ Афимолл Сити, Пресненская наб., 2);

- ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А);

- ВАО (ТРЦ Щелковский, Щелковское ш., д. 75);

- САО (ТРЦ Метрополис, Ленинградское ш., д. 16а, стр.8);

- ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3);

- ЮЗАО (ТЦ Спектр, Новоясеневский проспект, д.1).

В центрах госуслуг районов:

- Крылатское (Рублевское шоссе д.42 к.1);

- Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18);

- Митино (Новотушинский пр-д., д. 10);

- Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1).

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